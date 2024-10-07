Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Песков: Путин неформально пообщается с лидерами стран СНГ
Президент России Владимир Путин в свой день рождения вечером проведет неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве, на вторник запланирован саммит Содружества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что вечерняя встреча с лидерами стран СНГ носит неформальный характер, передает ТАСС.
Он добавил, что на понедельник у Путина также намечены рабочие совещания закрытого характера и международный телефонный звонок.
Кремль анонсировал участие Владимира Путина в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Москве.
В этот день, 7 октября, президент России проведет свой день рождения на рабочем месте.