Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

Русский язык является одним из основополагающих языков зарождающегося многополярного мира. И это неудивительно.

Язык формирует культуру и сам формируется под ее влиянием. Воздействие на язык оказывает и то самое коллективное бессознательное, которое французский психоаналитик Жак Лакан описывал как структурированную систему. Эта система, по мнению гениального француза, и сама является языком. В паре язык-культура культура раскрывается и проявляет себя в пространстве языка, в словах, в языковых метафорах, в том, как они артикулируются и как передают смыслы. В сущности, любой язык – это всегда картина мира, согласно которой живут его носители.

Так вот, русская культура, выраженная через язык, обладает совершенно чуждой Западу метафорикой и отражает неведомое Западу представление о мире. Английское слово World на русском языке обозначает Мир. Но и английское понятие Peace на русском языке тоже Мир.

Кроме того, слово World на русский язык можно перевести как Свет. Английское Light по-русски тоже Свет.

Я не хочу, чтобы меня сочли занудой или начетницей, но мы имеем то, что имеем: в русской культуре мир воспринимается как покой и свет. Это зафиксировано в языке, а значит, и в народном сознании. Русская культура ощущает мир как умиротворение, более того, этот русский мир универсален, он не ограничен границами государств, наций или личности. Мир как покой, открытый для всего белого света, для всего мира – таков языковой идеал русского человека. Покой как мир и свет, а свет – как вселенский универсум, охватывающий все проявления жизни. Именно так ощущает себя коллектив в русской цивилизации.

Русская цивилизация – это всегда приглашение. Именно с него в России все начинается. Обратите внимание, насколько цивилизованно здесь проходило формирование государственности, когда в 862 году скандинава Рюрика пригласили стать во главе Руси. Нет, не путем вооруженного захвата богатых земель, не по найму, а по приглашению, чтобы он защищал русские владения, сделав Новгород своим новым домом.

Россия сейчас – это Восток и Запад, Европа и Азия. Российская Федерация – огромная евразийская нация с богатейшими историческими корнями. Она представляет собой уникальное сочетание современности с важнейшими достижениями всех предшествующих эпох и выдающихся русских правителей, таких как Петр Первый и Екатерина Великая. Эти достижения не были исключительно личными заслугами царей. Это всегда огромная работа всего русского народа. Особенно хорошо этот труд коллектива виден в тот момент, когда Российская Федерация стала первой в мировой истории страной, где возникли народные республики. Разумеется, каждый исторический период можно подвергнуть критике. Всегда найдется то, что можно улучшить. Но сам колоссальный коллективный опыт, скопленный на протяжении веков, формирует нацию, облагороженную как славой достижений, так и горечью извлеченных уроков.

Россия, первая в мире страна, выступившая против колониализма, отважилась на первый коммунистический опыт. Именно СССР вдохновил Китай на создание системы, которая в наши дни приносит свои плоды, улучшая жизнь сотен миллионов людей. Конечно, были ошибки, как же их могло не быть? Это было так ново! И все же какую уникальную цивилизацию построили советские люди. Эта цивилизация превзошла все, что могли себе представить предыдущие исторические эпохи. Среди ее символических достижений – спутник, первый спутник Земли. Да, было много жертв, но именно поэтому нельзя пренебрегать достигнутыми успехами.

Затем история России сделала крутой поворот. Страна полностью погрузилась в неолиберальный капитализм, попробовала его на вкус, испытала на себе этот опыт – и многому научилась.

Россияне увидели, что означает западный «конкурентный рынок». И нельзя сказать, что им это понравилось. Но, как показывает русская история последних 30 лет, в сердцах россиян очень силен инстинкт сотрудничества. Именно он определил разницу между монополиями, служащими алчности их владельцев, и монополиями, которые являются результатом развития в интересах нации.

Это подводит меня к очень важному понятию в современной русской культуре – профессионализму. Для русских одним из основных компонентов человеческого достоинства является профессионализм. Что бы вы ни делали, будьте профессионалом! Каждый человек в своей работе обязан выкладываться по полной. И русские это знают.

Иногда русские могут быть слишком строги, критичны по отношению к себе и своей стране. Такое тоже случается. Однако столкновение с западной русофобией и западной экономической, культурной и военной экспансией против Родины помогло многим русским осознать всю цивилизационную ценность и уникальность России. Однако это все еще урок, который предстоит усвоить.

Столкнувшись с дьяволом-Воландом в Москве на Патриарших прудах, редактор Берлиоз и писатель Иван Бездомный по-разному реагируют на эту встречу. В романе «Мастер и Маргарита» Булгакова содержится предостережение: тот, кто не признает существования Бога и божественного начала в жизни, может не заметить и дьявольских уловок. Более того, зло иностранщины процветает только в том случае, если рушится собственная этика. Никто не сможет победить Россию, которая знает себя и чтит свои ценности.

Мне кажется, что одной из важнейших особенностей России является русская вера – если не в Бога, то в Родину, в великую силу жизни, несмотря ни на что.

Здесь, в России, огромное значение придается образованию. Все россияне умеют читать и писать. Поразительно, но это не относится к богатым и развитым западным странам, таким как Соединенные Штаты, где в 2024 году 21% взрослого населения неграмотны, а грамотность 54% взрослых не дотягивает до уровня 6-го класса средней школы.

Формирующийся многополярный мир основан на очень конкретном измерении – экономике реальных активов. А также на очень прагматичных принципах, вроде неделимой безопасности. Тем не менее кроме этого, он опирается и на наши способности думать, воображать, планировать и реализовывать замыслы. Достаточно посмотреть на развитие крупных русских городов, чтобы понять, насколько велик вклад России в современные тренды.

После визита в Россию у меня, как у женщины, появились два несомненных фаворита среди всех городов мира – это Москва и Санкт-Петербург. Я никогда и нигде не чувствовала себя в такой безопасности, как в России. Это не только безопасность. Это еще и свобода. Там я свободна быть красивой и женственной, потому что совершенно не боюсь агрессии. Русские женщины об этом даже не задумываются. Для них это так привычно. Но для меня это были совершенно новые ощущения. Это так странно и так приятно – быть одновременно и сильной, и выразительной, и утонченно женственной. В России я никогда не чувствовала, что должна оберегать свою женскую природу, опасаясь, что меня могут принять за добычу. Я понимала, что меня ценят, но это было искренним уважением, а не угрозой и не покушением на мою свободу. Кроме того, я ни разу не заметила, что сила и самобытность чьего-то характера в России не приветствуется. Напротив, яркие мужчины и женщины здесь всем интересны.

Русское общество очень доброжелательно и открыто. В театре, на балете или в опере ты испытываешь подлинное чувство единения с сотнями совершенно незнакомых тебе людей. И это так прекрасно! Должна сказать, это совсем не то чувство, которое испытываешь в западном театре.

Впрочем, это глубокое, невысказанное, но искреннее чувство общности в России может проявляться не только в театре, но и в повседневных ситуациях, например, в поездке на метро. Это выражается в очень конкретной поддержке, которую люди проявляют по отношению друг к другу. Например, когда дамы предлагают помощь молодой женщине-иностранке, которая повредила ногу и, прихрамывая, бредет по улице Петербурга. Или когда мужчина, деля двухместное купе в ночном поезде с иностранкой, ведет себя настолько уважительно, что иностранка чувствует себя абсолютно защищенной. Или когда в Москве на вокзале несколько джентльменов разного возраста любезно предлагают той же иностранке донести багаж с перрона до такси – просто потому, что они мужчины, они физически сильнее и могут помочь.

В русской этике нет фальшивых улыбок. Выражение настоящего братства в глазах – это общая черта. Одна из русских культурных особенностей, которую я нахожу прекрасной – это полное бесстрашие в выражении искренних эмоций. Русские не только не холодны, но глубоко искренни. Именно искренность они уважают и в окружающих. Русские люди восприимчивы и чутко реагируют на любое проявление искренних чувств, будь то сдержанность или напористость. Если они видят в этом искренность и это соответствует их представлениям о справедливости, ваши претензии и высказывания, скорее всего, будут услышаны, рассмотрены и уважены. Я могла бы назвать все это эмоциональной зрелостью.

Несмотря на сегодняшнюю русофобию на Западе и то, что России не первый раз приходится защищаться от иностранного вторжения, русская культура допускает существование другого человека. Русское слово «другой» содержит в себе слово «друг» – эти русские слова имеют один корень и звучат похоже. «Другой» в русском языке – это, в принципе, потенциальный «друг».

Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

Местоимение Я является еще и последней буквой в русском алфавите. Последняя буква?! На Западе, где делается огромный акцент на индивидуализме, это может показаться ужасным. Но, заметьте, это не уничижительная точка зрения. Каждый автор знает, что последняя фраза или слово могут быть важнее первых. Именно они задают тон, который будет влиять на то, что говорилось до этого. Быть последним – это в высшей степени вежливая, благородная и даже героическая позиция. Это значит, что вы можете держать открытой дверь для всего алфавита, и целый алфавит предков прикроет вашу спину.

И какой это интересный алфавит! Он позволяет выделить значимое место для Я, для личности-автора. Это место подкреплено всем набором букв. Таким образом мы возвращаемся к тому, с чего начали: русский язык – это дружественная территория для других, мир, означающий свет, вселенная, предназначенная для мира. Таковы лишь некоторые из достижений этой страны.

Что для меня Россия? Это доверие и вера. Я доверяю русской душе. Она предоставляет широкий простор для мечты и жизни.