США подтвердили неизменность политики по поставкам дальнобойного оружия Киеву

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Соединенные Штаты остаются на позициях отказа от поставок Киеву дальнобойного оружия, таких как тактические баллистические ракеты ATACMS. Эта информация была озвучена на брифинге заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабриной Сингх.

«Наша политика в отношении дальних ударов по России и возможности для Киева использовать что-то вроде ATACMS не изменилась», – отметила Сингх.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что без западной помощи Украина не в состоянии организовывать удары вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что для этого требуются разведданные со спутников и полетные задания.

Президент также отметил, что НАТО обсуждают не возможность использования Киeвом западных дальнобойных систем, а скорее, участвуют ли сами в конфликте. Путин уточнил, что российская сторона будет принимать решения на основе оценок угроз, возникающих для страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

Во время своего визита в Киев Ллойд Остин не объявил о новой военной помощи и не разрешил использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, свидетельствуя о продолжающейся осторожной позиции США.

Алексей Чеснаков подчеркнул, что если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать о том, что Украина еще не получила обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по территории России.