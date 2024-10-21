WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

Wall Street Journal: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, не планирует объявлять о новой военной помощи Украине, сообщает Wall Street Journal. Визит также не предполагает разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это решение свидетельствует о продолжающейся осторожной позиции США по отношению к расширению военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

По данным агентства Reuters, визит Остина в Киев не был запланирован заранее, его приезд не связан с изменением военной стратегии США. Как отмечает Wall Street Journal, это, вероятно, станет последним визитом Остина в Киев в роли министра обороны США.

Американские чиновники сообщают, что Ллойд Остин всегда придерживался более сдержанной позиции по оказанию помощи Украине, в отличие от госсекретаря Энтони Блинкена. Он выражал обеспокоенность относительно чрезмерных поставок оружия из США и сложностей, связанных с обучением украинских военных.

В понедельник Остин прибыл в Киев для обсуждения вопросов поставок оружия перед выборами в США. Ранее он заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине.