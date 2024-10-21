Reuters: Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с неожиданным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Целью визита стала демонстрация поддержки Украины в преддверии выборов в США. Телерадиокомпания CNN уточняет, что Остин планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

На встречах будут обсуждаться потребности Украины в вооружении, что стало одной из ключевых тем визита. Визит министра обороны США подчеркивает важность продолжения военной и политической поддержки Украины со стороны Вашингтона, особенно в текущей сложной международной обстановке.

Неожиданный визит Остина вызывает большой интерес, так как он происходит на фоне подготовки к выборам в США.

На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине, о чем ранее утверждал киевский режим.

Также на минувшей неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев для обсуждения мер поддержки Украины с украинским коллегой Андреем Сибигой.



