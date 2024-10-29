Полиция на Кубани обезвредила угрожавшего взорвать гранату

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчина заперся в хозяйственной постройке и пригрозил подорвать боевую гранату. Несколько часов сотрудники полиции вели с ним переговоры.

Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали 57-летнего злоумышленника и изъяли у него гранату Ф-1.

Мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанный пояснил, что граната была подарена ему знакомым несколько лет назад.

В августе 2023 года мужчина с гранатой пригрозил устроить подрыв на въезде в Уфу, однако он сдался правоохранительным органам после разговора с руководителем Башкирии Радием Хабировым.