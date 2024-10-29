Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Полиция на Кубани обезвредила угрожавшего взорвать гранату
В Краснодарском крае оперативники задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина заперся в хозяйственной постройке и пригрозил подорвать боевую гранату. Несколько часов сотрудники полиции вели с ним переговоры.
Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали 57-летнего злоумышленника и изъяли у него гранату Ф-1.
Мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанный пояснил, что граната была подарена ему знакомым несколько лет назад.
В августе 2023 года мужчина с гранатой пригрозил устроить подрыв на въезде в Уфу, однако он сдался правоохранительным органам после разговора с руководителем Башкирии Радием Хабировым.