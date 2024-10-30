Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Венгрия предотвратила покушение на чиновника
Венгерские спецслужбы предотвратили покушение на высокопоставленного чиновника, которое планировалось на 23 октября, в День памяти о восстании 1956 года, сообщают СМИ страны.
Арестованы шесть человек, среди них мужчина около 20 лет, сейчас он находится в центре судебно-медицинской экспертизы и охраны психического здоровья, передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты Magyar Nemzet.
Председатель парламентского комитета по национальной безопасности Золтан Шаш заявил, что информация о покушении соответствует действительности. По его словам, операция была начата по сигналу спецслужб США.
«Антитеррористический центр использовал данные, полученные в ходе этой совместной операции, для задержания подозреваемых, а следственные органы выполнили свою работу», – сообщил Шаш.
В мае 2024 года на премьера Словакии Роберта Фицо произошло первое покушение, он получил тяжелое ранение, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».
В октябре он сообщил, что на его жизнь вновь покушались.