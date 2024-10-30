Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Ван И заявил о стабильности отношений России и Китая
Ван И отметил независимость отношений России и Китая от международной обстановки
Международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в Пекине с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
«Развитие отношений между двумя странами следует определенной исторической логике и обладает мощной внутренней движущей силой», – сказал Ван И. Он также добавил, что отношения не направлены против третьих сторон и не подлежат вмешательству, сообщает ТАСС.
Ван И отметил, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения сохранили здоровую динамику развития, что соответствует интересам народов обеих стран. Кроме того, он подчеркнул вклад России и Китая в защиту целей и принципов Устава ООН.
Министр также обратил внимание на значимость встречи Си Цзиньпина и Путина на саммите БРИКС в Казани. Он заявил, что консенсус, достигнутый двумя лидерами, крайне важен для дальнейшего сотрудничества. Ван И подчеркнул, что необходимо реализовать новые договоренности, чтобы сохранить динамику развития группы БРИКС и укрепить объединение Глобального Юга.
Заглавы МИД Андрей Руденко отметил, что взаимодействие России и Китая находится на наивысшем этапе развития. Он подчеркнул важность контактов между лидерами двух стран, а также значимость договоренностей, достигнутых в Казани.
Ранее Ван И заявил, что отношения Пекина с Москвой обладают мощной внутренней движущей силой и не терпят внешнего вмешательства.
Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.
Путин на саммите БРИКС отмечал, что несмотря на негативные внешние факторы, продолжают увеличивать двусторонний товарооборот.