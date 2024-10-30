Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Названа вероятная версия пожара на британской верфи для подлодок
Sky News: Пожар на верфи для подлодок мог возникнуть из-за неисправного оборудования
Пожар на британском заводе BAE Systems, где строят атомные подлодки, мог возникнуть из-за неисправного оборудования, сообщили СМИ.
Возгорание не связывают с деятельностью каких-либо иностранных организаций, он мог произойти из-за неисправного оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Завод в Барроу-ин-Фернесс, помимо текущих проектов, планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США до конца десятилетия.
Напомним, в Британии на верфи, где производятся атомные подлодки, произошел в среду. Два человека получили травмы, их госпитализировали.