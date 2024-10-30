Названа вероятная версия пожара на британской верфи для подлодок

Sky News: Пожар на верфи для подлодок мог возникнуть из-за неисправного оборудования

Tекст: Алексей Дегтярев

Возгорание не связывают с деятельностью каких-либо иностранных организаций, он мог произойти из-за неисправного оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Завод в Барроу-ин-Фернесс, помимо текущих проектов, планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США до конца десятилетия.

Напомним, в Британии на верфи, где производятся атомные подлодки, произошел в среду. Два человека получили травмы, их госпитализировали.