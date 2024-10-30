Пожар начался на верфи BAE Systems в Англии, строящей атомные подлодки

Tекст: Мария Иванова

На британской верфи в городе Барроу-ин-Фернесс, принадлежащей корпорации BAE Systems, произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. На верфи строят атомные подлодки нового поколения. Из-за пожара все работники были эвакуированы, а местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми и оставаться в домах.

Полиция заявила, что опасности ядерного заражения нет, и уточнила, что в результате инцидента два человека были доставлены в больницу. Экстренные службы прибыли на место происшествия около 00.44 по местному времени (3.44 мск) и оставались там до 4.00 по местному времени (7.00 мск). Причины пожара пока не установлены.

По данным газеты Daily Mail, верфи в Барроу-ин-Фернесс работают более 100 лет и являются вторыми по площади в Европе. На них были построены большинство атомных подводных лодок Британии, кроме трех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания BAE Systems передала ВМС Британии новейшую ударную ядерную подлодку Astute, которая покинула судостроительную верфь в Барроу-ин-Фернесс и направилась в первый рейс в Фаслейн. До этого сообщалось, что церемония ввода в строй британской ядерной ударной субмарины класса Astute состоялась в доках английского города Барроу-ин-Фернесс.