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«Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google
Пользователей Госуслуг попросили пользователей заменить почту Gmail из-за ограничений Google
Портал «Госуслуги» начал уведомлять пользователей о необходимости заменить почту @gmail в связи с ограничениями Google на смс-подтверждения.
В уведомлении на портале говорится: «Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», передает «РИА Новости».
Просьба заменить почту связана с недавними ограничениями от компании Google. «Мы не можем гарантировать, что эта функция (смс-подтверждений – ред.) для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – уточняется в сообщении.
В качестве альтернативы «Госуслуги» предлагают использовать почтовый сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд назначил Google штраф за блокировку телеканалов на YouTube, и сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, а также Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом.