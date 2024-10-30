«Госуслуги» попросили пользователей заменить почту Gmail из-за проблем Google

Пользователей Госуслуг попросили пользователей заменить почту Gmail из-за ограничений Google

Tекст: Дмитрий Зубарев

В уведомлении на портале говорится: «Вы используете для доступа к «Госуслугам» почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля... Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета», передает «РИА Новости».

Просьба заменить почту связана с недавними ограничениями от компании Google. «Мы не можем гарантировать, что эта функция (смс-подтверждений – ред.) для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – уточняется в сообщении.

В качестве альтернативы «Госуслуги» предлагают использовать почтовый сервис @xmail.ru от VK, который уже интегрирован с порталом госуслуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский суд назначил Google штраф за блокировку телеканалов на YouTube, и сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, а также Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом.