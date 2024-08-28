  • Новость часаРоссийский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
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    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году
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    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам
    Дуров сообщил полиции Франции о планах ужинать с Макроном
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР
    В ЛНР заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев»
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    США не разрешили ВСУ бить вглубь России американским оружием
    Макрон предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    13 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    19 комментариев
    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня

    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    27 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря

    Американист Дробницкий: Задержание Дурова усилило политический раскол в США

    Дробницкий: Задержание Дурова поделило элиты США на два лагеря
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский политикум все больше поляризуется: любой информационный повод может усилить вражду противоборствующих лагерей. Преследования главы Telegram усиливает напряжение вокруг предвыборных дискуссий о свободе слова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдуме предположили, что за задержанием Павла Дурова стоят США.

    «Telegram слабо распространен в США. Обычно этим мессенджером пользуются сотрудники СМИ. Поэтому и создатель приложения Павел Дуров для простых американцев остается по большому счету лицом малоизвестным», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Другое дело, что для таких людей, как Илон Маск или Такер Карлсон, бренд Telegram – не пустой звук. Для них произошедшее может послужить еще одним поводом для упоминания степени проседания свободы слова в западном мире. Они уже активно обсуждают задержание Дурова, критикуют ту либеральную модель, строителями которой выступали в том числе и люди из администрации Байдена», – подчеркивает собеседник.

    «То есть данное событие стало еще одной каплей в огромном море противоречий американской политики. Интересно, что люди из республиканского и демократического лагерей дают задержанию создателя Telegram радикально полярные оценки. Это позволяет убедиться в том, что страна фактически разделена на две ненавидящие друг друга части», – уточняет эксперт.

    «И в этом контексте ситуация может сказаться на ходе выборов в США. Критики Байдена получили очередной повод для упреков в сторону нелюбимого президента. Однако разогнать с помощью Дурова волну общественного недовольства будет непросто. В конечном счете для этого нужен минимум арест Илона Маска», – акцентирует собеседник.

    «Что касается степени причастности Штатов к задержанию Дурова – в настоящий момент оценить ее крайне непросто. У нас мало данных, однако здесь куда большую роль играет общественное мнение. В ситуации колоссальной международной напряженности многие попросту готовы поверить в то, что США имеют к этому событию непосредственное отношение – а значит, эту позицию могут использовать политические оппоненты Байдена», – заключил Дробницкий.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США. По его мнению, американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную платформу и расширить свое влияние в информационном пространстве.

    «Telegram – одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», – заявил Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что Госдепартамент и ЦРУ неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Именно это и стало причиной преследования Дурова, считает он.

    «Государствам, где активно функционирует и развивается Telegram, надо понять суть происходящего и для себя решить: хотят они, чтобы Вашингтон контролировал еще и эту платформу, или же ее работа все-таки не должна регулироваться в угоду политическим интересам США», – указал Володин.

    На фоне истории с задержанием Дурова, глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что компания подвергала цензуре контент, связанный с COVID-19, из-за «давления» со стороны Белого дома, пишет «Газета.ru».

    «В 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, включая юмор и сатиру, и высказывали большое недовольство нашими командами, если мы не соглашались», – сообщил Цукерберг.

    Он подчеркнул, что решение об удалении контента при этом оставалось за Meta. «Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу... Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», – цитирует Цукерберга РИА «Новости».

    Между тем Илон Маск, владелец X (прежнее название Twitter, соцсеть заблокирована в РФ), призвал Эммануэля Макрона объяснить причины задержания основателя мессенджера Telegram. Американский предприниматель оставил комментарий под постом президента Франции, в котором тот называет преследование Дурова неполитическим и призывает дождаться решения судей. «Мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о причинах его задержания», – написал Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что преследование главы мессенджера не имеет «политической подоплеки». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как социальных, так и военных.

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    25 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    Спутница Дурова пропала после его ареста во Франции

    Baza: Сопровождавшая Дурова блогер Юлия Вавилова пропала после его ареста во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Криптокоуч Юлия Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста, сообщили родственники девушки.

    Сообщается, что девушка разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, отец с ней связывался в начале августа в ее день рождения. Вавилова ему рассказала, что собирается посетить Францию, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Предположительно, криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана, и до Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер. СМИ писали, что с ним при задержании находился телохранитель и девушка.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    25 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    В Telegram прокомментировали задержание Дурова во Франции

    Команда Telegram назвала абсурдом обвинения в адрес владельца в «злоупотреблениях на платформе»

    Tекст: Вера Басилая

    Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею, Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах, следует из заявления команды Telegram.

    В заявлении компании говорится, что команда соцсети ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием генерального директора Telegram Павла Дурова. В Telegram подчеркнули, что владельцу сети нечего скрывать, платформа соблюдает законы ЕС, модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, передает РИА «Новости».

    Команда платформы считает абсурдным обвинения в адрес владельца платформы за злоупотребления ею.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».

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    27 августа 2024, 10:15 • Новости дня
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал президента Франции Эммануэля Макрона раскрыть, по каким причинам был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    Отмечается, что Маск оставил комментарий под постом Макрона, в котором тот назвал ложными все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Дурова, передает «Лента.ру».

    «Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», – подчеркнул Маск.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    27 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова

    TechCrunch сообщил о росте популярности Telegram во Франции и США после ареста Дурова в Париже

    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    После ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже популярность мессенджера в нескольких странах, включая Францию и США, возросла, сообщает TechCrunch.

    Во Франции Telegram стал лидером по числу скачиваний в App Store (магазин приложений для iOS) в категории «Социальные сети» и занял третью строчку в общем рейтинге приложений. В американском App Store Telegram поднялся на второе место по числу скачиваний среди соцсетей. Всего число загрузок Telegram на iOS в мире поднялось на 4%, передает ТАСС со ссылкой на TechCrunch.

    Напомним, после того, как Дурова задержали в субботу вечером в парижском аэропорту Ле Бурже, стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась. Сообщается, что Дурова, которого обвиняют в 12 преступлениях, оставили под стражей во Франции до среды.


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    27 августа 2024, 00:53 • Новости дня
    Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

    Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Figaro.

    Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

    Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она  разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

    Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

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    27 августа 2024, 06:31 • Новости дня
    Гражданин Венгрии задержан в США за закупку военных радиостанций для России

    Минюст США обвинил гражданина Венгрии в попытке осуществить поставку военных радиостанций в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Сан-Франциско задержан гражданин Венгрии Бенс Хорват, который обвиняется в нарушении экспортных ограничений – он пытался организовать поставки военных радиостанций для российских компаний, сообщил минюст США.

    Хорвата задержали на прошлой неделе. Оборудование было задержано американской таможней. Утверждается, что он задействовал «сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов», передает РИА «Новости».

    Как говорится в сообщении минюста США, Хорват «управлял многонациональной закупочной сетью, которая была нанята напрямую различными предприятиями, связанными с российским правительством», передает ТАСС.

    Сообщается, что речь идет о структурах, которые задействованы в «крупных проектах, в том числе по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области».

    Хорват, как заявили в США, принимал участие в закупках оборудования в США с конца 2023 года. Он купил 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию. В схеме, по версии американской стороны, задействованы компании в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии.

    Напомним, Вашингтон давно пытается ограничить поставки американской электронной продукции в Россию. Борьба ведется даже против отдельных граждан, которые, по версии американцев, содействуют Москве.

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    26 августа 2024, 04:45 • Новости дня
    Степашин допустил переговоры по Украине между Россией и США

    Экс-премьер Степашин заявил о неизбежности переговоров России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США и Россия будут вести переговоры по Украине, но только после выборов американского президента, в Киеве и в Европе договариваться не с кем, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По его словам, Москва и Вашингтон вынуждены будут разговаривать после выборов в США, потому что в Европе нет «переговорщиков». Степашин отметил, что нынешних лидеров европейских государств, особенно Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нельзя сравнивать с такими личностями, как Гельмут Коль или Жак Ширак, поэтому остается разговаривать только с Госдепом США, который определяет внешнюю политику, передает ТАСС.

    По мнению экс-премьера России, США невыгодны дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, и Вашингтон будет заинтересованы в этих переговорах. Степашин считает, что способствовать переговорам будет большой внутренний долг США – несколько десятков триллионов долларов.

    По мнению Степашина, надо разговаривать только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает»,  а на Украине вести переговоры не с кем.

    Ранее Дональд Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может».

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    27 августа 2024, 11:42 • Новости дня
    Дурову продлили срок задержания во Франции
    Дурову продлили срок задержания во Франции
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на двое суток в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях, сообщает прокуратура Парижа.

    Прокуратура Парижа приняла решение продлить срок содержания под стражей Дурова, он останется под стражей еще на 48 часов, передает ТАСС.

    В прокуратуре отметили, что продление срока задержания связано с необходимостью проведения дополнительных следственных действий. В частности, следователи намерены допросить ряд свидетелей и изучить новые доказательства.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

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    28 августа 2024, 01:28 • Новости дня
    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину

    Лавров указал на уточнение российскими властями ядерной доктрины

    Лавров напомнил, что Россия уточняет ядерную доктрину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани отметил, что в США угрозу третьей мировой войны рассматривают «как нечто, что может затронуть исключительно Европу», передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что у России «есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия». Как заявил министр, она, «кстати, сейчас уточняется».

    Глава МИД России отметил, что Вашингтону о российской доктрине «очень хорошо известно».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны. В Госдуме пояснили, что может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия. Также указывалось, что Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие.

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    26 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Дурова оставили под стражей во Франции до среды

    Tекст: Антон Антонов

    Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено до среды, сообщают французские СМИ.

    Французские СМИ ссылаются на источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.


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    27 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    Эксперт Kaspersky посоветовал использовать особые чаты в Telegram

    Эксперт Kaspersky посоветовал использовать секретные чаты в Telegram для конфиденциальной переписки

    Tекст: Александра Юдина

    Специалист по кибербезопасности компании Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко посоветовал использовать секретные чаты в мессенджере Telegram для передачи конфиденциальной информации, так как они обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря сквозному шифрованию.

    Он подчеркнул важность выбора безопасных средств коммуникации при передаче конфиденциальных данных, отметив, что секретные чаты в Telegram представляют собой наиболее надежный вариант для подобных целей, передает РИА «Новости».

    «Секретные чаты используют сквозное шифрование – сообщения шифруются и расшифровываются исключительно на устройствах отправителя и получателя», – объяснил Дащенко.

    По его словам, в отличие от секретных чатов, открытые и групповые чаты в Telegram хранятся на серверах мессенджера, что делает их потенциально уязвимыми для взлома.

    Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, резко снизилась.

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    28 августа 2024, 04:28 • Новости дня
    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России

    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

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    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Церковь переживет своих врагов на Украине

      Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

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    • Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин
      Игры в «свободу слова» кончились

      Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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