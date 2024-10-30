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Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси
Экс-президент Грузии Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси
Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок в палате клиники «Вивамеди» в Тбилиси, призвал немедленно возобновить протесты против итогов выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Теряем время внутри Грузии, постепенно спадет интерес за ее пределами», – заявил он в социальных сетях.
Саакашвили считает, что «оппозиция занимается бесконечными встречами, а нужно срочно возобновить широкий народный протест». По его словам, Запад не поможет Грузии, если в стране не будет «массовых, длительных протестов».
«Был один митинг после выборов, который закончился через два часа. Тем временем диктатура устанавливается в Грузии», – заявил Саакашвили.
Ранее в Тбилиси прошел марш грузинской оппозиции, участники высказывали недовольство итогами парламентских выборов. Также перед зданием грузинского парламента прошел митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом Саломе Зурабишвили. Оппозиция потребовала проведения новых выборов в парламент при международной администрации.