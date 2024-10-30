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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    3 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    19 комментариев
    30 октября 2024, 15:56 • Новости дня

    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и надеется на стабильное развитие республики и нормализацию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Россия является одной из ближайших соседей Грузии, и подчеркнула значимость происходящего у российской границы для Москвы, передает ТАСС.

    По ее словам, в отличие от западных стран, Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению грузинского народа. Дипломат выразила надежду на стабильное развитие Грузии и улучшение двусторонних отношений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается в дела внутри Грузии.

    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

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    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

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    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    30 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на опрос
    Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на опрос
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    О таких фальсификациях Зурабишвили говорит регулярно, не приводя конкретных фактов.

    По статье УК Грузии «Фальсификация выборов» наказание – до двух лет тюрьмы.

    Комментариев Зурабишвили пока нет.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, в то время как председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью.

    Согласно результатам ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов.

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    29 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции против итогов выборов
    В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции против итогов выборов
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре грузинской столицы проходит марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в мероприятии принимает участие преимущественно молодежь.

    Протестующие собрались у здания Тбилисского государственного университета и направились к парламенту на проспекте Руставели, где ранее прошел крупный оппозиционный митинг, передает РИА «Новости».

    На этот раз число участников марша оказалось меньше по сравнению с предыдущей акцией. Автомобильное движение на маршруте следования не было полностью перекрыто.

    Участники марша несут флаги Грузии, Евросоюза и плакаты с проевропейскими лозунгами. За ходом акции следили сотрудники полиции, но пока никаких инцидентов зафиксировано не было.

    Накануне перед зданием грузинского парламента прошел многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. На этом митинге грузинская оппозиция потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации.

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    30 октября 2024, 14:17 • Новости дня
    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов президента Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обосновал в том числе призывами западных партнеров начало Генпрокуратурой страны расследования возможных фальсификаций на выборах в парламент 26 октября, в ходе которого на опрос вызвана президент Саломе Зурабишвили, которая настаивает на махинациях в процессе голосования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы учитываем призывы западных партнеров расследовать (возможные нарушения), призыв в том числе (верховного комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа) Борреля», – сказал председатель кабмина журналистам.

    По его словам, «важна и под этим углом инициатива Центризбиркома обратиться в Генпрокуратуру».

    Ираклий Кобахидзе поблагодарил ЦИК за открытость и Генпрокуратуру за немедленное реагирование на обращение начать расследование.

    По его словам, «выборы были абсолютно свободными, демократическими, конкурентными, чистыми».

    «Открытость ЦИК это подтверждает. Все получат возможность все перепроверить», – заявил он.

    Ранее юристы заявили, что президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной

    Сенатор Джабаров: «Энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине

    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Такая активизация связана с приближением зимы. Вместе с тем после паузы Украина продолжит свои атаки на российские регионы, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее Financial Times заявила о якобы «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам.

    «Какие переговоры могут сейчас вестись с киевскими властями, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей, бомбить жилые районы Донбасса и Новороссии, атаковать беспилотниками другие российские территории?» – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он подчеркнул: «энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине. «Киев с помощью своих посредников и обожателей на Западе пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Офису Владимира Зеленского это необходимо для того, чтобы, во-первых, отдышаться, а во-вторых, заняться пополнением запасов вооружений. То есть фактически украинской стороне нужна пауза для последующих атак», – рассуждает парламентарий.

    Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. По его мнению, появление очередных сообщений в западной прессе о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по энергообъектам связано с приближением зимы.

    «На Украине практически полностью разрушена система энергоснабжения, которая питала военно-промышленный комплекс. Поэтому киевские власти должны либо «отключить» армию, либо оставить без света и тепла население. Крайне высока вероятность, что они предпочтут второе», – уточнил собеседник. Пока же офис Зеленского разными методами пытается убедить Москву прекратить удары по украинским системам двойного назначения. 

    Парламентарий отметил, что ВС России ведут достаточно активное наступление, у Москвы есть серьезное достижение на дипломатическом фронте, и российская экономика стабильна. «Но нашим недругам очень хочется втянуть нас в какую-нибудь очередную историю, которая отвечала бы их интересам, но никак не нашим. Нам надо идти вперед и решать те задачи, которые были поставлены в рамках спецоперации», – заключил Климов.

    Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

    По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем пока ВСУ планируют продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные.

    По информации Washington Post, Россия и Украина в августе планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда категорически отвергла информацию о каких-либо переговорах.

    Нынешние сообщения FT в Кремле также назвали «вбросом». «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».

    Ранее Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией. Военкор Александр Коц счел враньем заявление Зеленского.

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    30 октября 2024, 00:49 • Новости дня
    Протестующие покинули площадь перед парламентом Грузии

    Участники акции протеста против результатов выборов в Грузии покинули площадь перед парламентом в Тбилиси

    Протестующие покинули площадь перед парламентом Грузии
    @ Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси площадь перед парламентом Грузии опустела после митинга против итогов парламентских выборов, сообщают информационные агентства.

    Почти все участники митинга против результатов парламентских выборов в Грузии покинули площадь, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Тбилиси состоялся марш грузинской оппозиции, недовольной итоги парламентских выборов. Выборы в Грузии прошли 26 октября, и, согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с более чем 54% голосов.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, однако председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью.

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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

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    30 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
    @ PETER KLAUNZER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вызвана в Генпрокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов в парламент 26 октября в ее заявлениях, в случае отказа от явки на опрос может быть доставлена на него принудительно, сообщили газете ВЗГЛЯД опрошенные на правах анонимности юристы.

    По их словам, «президент Грузии выдвигала очень серьезные обвинения, говоря о фальсификации выборов и также упоминала вмешательство России».

    «Президент утверждала это, а не предполагала. После этого Генпрокуратура была обязана начать следствие», – отметили они.

    По словам юристов, «иммунитет не позволяет президенту отказываться от сотрудничества со следствием».

    «Зурабишвили может не явиться на опрос в Генпрокуратуру – пока это ее добровольный выбор. Она может сказать, что пойдет давать показания в суд, это ее право», – отметили специалисты.

    «Однако если президент и в суд сама не пойдет, а в ходе расследования Генпрокуратура обратится в судебные инстанции за опросом Зурабишвили, та обязана дать показания. Откажется – могут доставить принудительно», – сказали юристы.

    При этом они отметили, что могут возникнуть инциденты, если за Зурабишвили для того, чтобы доставить ее в суд, прибудет полиция, а ее охрана воспротивится этому.

    «Было бы лучше, чтобы она проявила ответственность перед государством и дала показания добровольно», – отметили юристы.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

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    30 октября 2024, 04:55 • Новости дня
    Байдена «встревожило отступление от демократии» в Грузии

    Байден призвал расследовать «нарушения» на выборах в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    В Грузии необходимо расследовать нарушения на парламентских выборах, заявил президент США Джо Байден, выразив обеспокоенность «отступлением от демократии».

    «Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Он указал на необходимость проведения прозрачного расследования всех «нарушений», которые якобы имели место во время выборов, передает ТАСС.

    Президент США также выразил мнение о необходимости отмены ряда законов в Грузии, в том числе закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Байден призвал запустить диалог грузинских властей со всеми политическими силами «о восстановления честности выборов».

    Вашингтон, по словам Байдена, продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее евроатлантические устремления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, в то время как председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью. Согласно результатам ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов.

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