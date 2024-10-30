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    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» президента Зурабишвили
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ из трех населенных пунктов ДНР
    Россия предъявила Латвии претензии из-за дискриминации русскоязычных
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    30 октября 2024, 17:40 • Новости дня

    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой

    Шоумен Барецкий раскрыл планы по празднованию Хэллоуина в замке Пугачевой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Шоумен Стас Барецкий анонсировал грандиозную вечеринку на Хэллоуин, которая пройдет в замке Аллы Пугачевой с участием звезд российской эстрады и экстравагантными элементами.

    Как передает Life.ru, Барецкий организует масштабное празднование Хэллоуина в замке Пугачевой. По словам шоумена, место идеально подходит для такого события благодаря своему мрачному дизайну с большими коридорами и укромными помещениями.

    Барецкий рассказал, что в подвале замка будет создана тематическая комната пыток с реальными инструментами, предоставленными его другом-коллекционером. Вечеринка пройдет под сопровождение хитов Пугачевой и Бориса Моисеева. Среди приглашенных гостей числятся Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Инстасамка и Сергей Шнуров.

    «Я буду в роли свиньи, у меня есть костюм свиньи... Все будут наряжены в разные костюмы, от Бабы-яги до свиньи. У нас запланирован приезд Аллы Борисовны, конечно. Какой Хэллоуин без нее? По моему сценарию, ее будет причащать Филипп Киркоров, то есть он будет ее избавлять от злых духов, от демонов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, поэтому надеюсь, что все у нас получится», – заявил Стас Барецкий.

    Кристина Орбакайте якобы также примет участие в мероприятии и будет помогать Киркорову в церемонии изгнания демонов из Примадонны, признается Барецкий. На столах будет много алкоголя, однако наркотики на вечеринке не допускаются.

    Напомним, Стас Барецкий заявил, что  купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Барецкий планирует превратить замок в морг и крематорий, отметив, что его помещения холодные и напоминают бункер.

    Между тем Галкин (иноагент) и Пугачева решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации с Ливаном.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская певица Светлана Лобода во время концерта Ереване предложила зрительнице на сцене осудить действия России, заявив, что такая позиция является обязательным условием для посещения ее шоу.

    «Вы приехали ко мне на концерт – значит, вы должны поддерживать мою позицию», – сказала артистка на чистом русском, передает RT.

    Зрительница по имени Юля ответила, что пришла просто послушать музыку и не намерена ввязываться в политические обсуждения. Эта позиция вызвала одобрение среди других зрителей, которые поддержали ее возгласами: «Юля, молодец!» и «Не говори!».

    Ранее Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. В интервью Би-би-си в Лондоне она также отмечала, что не намерена отказываться от песен на русском языке из-за якобы огромной аудитории и поклонников, согласных с ее политической позицией.

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    29 октября 2024, 21:29 • Новости дня
    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом

    Путин освободил от НДФЛ заемщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит

    Путин освободил от НДФЛ россиян с жилищным кредитом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан России, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам.

    Льгота распространяется на кредиты и займы для строительства и приобретения жилья, земельных участков под жилье и участков для индивидуального жилищного строительства, а также на рефинансирование таких кредитов, сообщает РИА «Новости».

    Для получения льготы необходимо выполнение двух условий. Кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Кроме того, у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

    Материальная выгода, освобождаемая от НДФЛ, возникает, если проценты по кредиту меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, но некоторые положения имеют другие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственной думе разработали законопроект, который предполагает снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от налога на доходы физических лиц с пяти до трех лет, что должно помочь повысить мобильность населения в стране.

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    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

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    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    29 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    Новый Mercedes решили оснастить двигателем китайской компании Geely

    Новый Mercedes-Benz CLA решили оснастить двигателем производства китайской компании Geely

    Tекст: Антон Антонов

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет оснащаться двигателем производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, сообщает CarNewsChina.

    Mercedes-Benz CLA третьего поколения был представлен в середине октября. Сам мотор производится в Китае, катализатор будет установлен в Германии в соответствии с требованиями по выбросам вредных веществ, пишут «Вести.Ру» со ссылкой на CarNewsChina.

    Издание также подчеркивает, что Geely через председателя совета директоров Ли Шуфу владеет около десятью процентами акций Mercedes-Benz, а также имеет совместное предприятие с немецкой компанией по производству электромобилей марки Smart.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии ради экономии, а также сократить десятки тысяч рабочих мест. Mercedes обвиняет китайский рынок в уменьшении прибыли.

    Немецкие бренды Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей, однако их судьба под вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем.

    Отметим, что шведский бренд Volvo был продан китайскому производителю Geely в 2010 году и с тех пор увеличил продажи и прибыль.

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    30 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии

    Германский эксперт Рар: Вместо Олафа Шольца канцлером ФРГ в марте может стать Фридрих Мерц

    Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии
    @ Uwe Koch/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, катастрофически низкие рейтинги. Досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти ХДС. В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии и досрочные выборы в марте.

    «Правящая коалиция в ФРГ действительно разваливается. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) рассорились. На этом фоне шансы на то, что они продолжат руководить страной до очередных выборов в сентябре 2025 года, крайне низкие», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом у всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, «катастрофически низкие рейтинги», напомнил собеседник. По его мнению, досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти Христианско-демократический союз (ХДС). «В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц», – указал политолог.

    Однако ХДС не сможет заручиться поддержкой более 30% избирателей и партии придется создавать коалиционное правительство, считает Рар. «Поскольку свободные демократы маргинализированы, в качестве партнеров у ХДС остаются «Зеленые» или СДПГ», – рассуждает эксперт.

    «Многие в руководстве ХДС предпочитают коалицию с «Зелеными». Таким образом, Анналена Бербок сохранит пост министра иностранных дел ФРГ. Партнерство ХДС с социал-демократами будет означать, что вице-канцлером становится Борис Писториус, а Шольц выходит на пенсию», – заключил Рар.

    Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии. По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Это вызвало недовольство и усилило слухи о возможных досрочных выборах весной. Министр экономики Роберт Хабек представил план инвестиционного фонда, не согласованный с кабинетом, а министр финансов Кристиан Линднер организовал собственный саммит.

    Эти события на фоне стагнации экономики и возможных закрытий заводов Volkswagen символизируют кризис в коалиции, подчеркивает FT. Некоторые СМИ предполагают, что выборы могут пройти 9 марта. Линднер, однако, заявил, что правительство должно действовать вместе ради страны.

    Партнеры коалиции – социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро. Неспособность договориться может стать поводом для распада. Однако сторонники Шольца считают, что необходимо продолжать работу ради достижения договоренности.

    Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может сплотить коалицию, считают некоторые эксперты. Германия должна проявить лидерство в такой ситуации. Однако с приближением выборов противоречия между партнерами усиливаются, что затрудняет совместную работу, пишет FT.

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

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    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

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    30 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    В Англии загорелись верфи для новейших атомных подлодок

    Пожар начался на верфи BAE Systems в Англии, строящей новейшие атомные подлодки

    В Англии загорелись верфи для новейших атомных подлодок
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На верфях в Барроу-ин-Фернесс, где BAE Systems строит новые британские атомные подлодки, произошел пожар, который привел к эвакуации работников и госпитализации двух человек.

    На британской верфи в городе Барроу-ин-Фернесс, принадлежащей корпорации BAE Systems, произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. На верфи строят атомные подлодки нового поколения. Из-за пожара все работники были эвакуированы, а местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми и оставаться в домах.

    Полиция заявила, что опасности ядерного заражения нет, и уточнила, что в результате инцидента два человека были доставлены в больницу. Экстренные службы прибыли на место происшествия около 00.44 по местному времени (3.44 мск) и оставались там до 4.00 по местному времени (7.00 мск). Причины пожара пока не установлены.

    По данным газеты Daily Mail, верфи в Барроу-ин-Фернесс работают более 100 лет и являются вторыми по площади в Европе. На них были построены большинство атомных подводных лодок Британии, кроме трех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания BAE Systems передала ВМС Британии новейшую ударную ядерную подлодку Astute, которая покинула судостроительную верфь в Барроу-ин-Фернесс и направилась в первый рейс в Фаслейн. До этого сообщалось, что церемония ввода в строй британской ядерной ударной субмарины класса Astute состоялась в доках английского города Барроу-ин-Фернесс.

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    29 октября 2024, 18:41 • Новости дня
    «Ашан» направил заявку на регистрацию нового товарного знака

    Российский «Ашан» подал заявку на новый товарный знак для продуктов «Ашан красная птица Kids»

    «Ашан» направил заявку на регистрацию нового товарного знака
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский «Ашан» направил заявку на регистрацию товарного знака «Ашан красная птица Kids», целью которого является развитие линейки товаров для детей от трех до десяти лет.

    Российская торговая сеть «Ашан» подала заявку на регистрацию нового товарного знака, сообщает ТАСС. ООО «Ашан», являющееся российским юридическим лицом сети, подало заявку 25 октября в Роспатент. Планы регистрации охватывают несколько классов международной классификации товаров и услуг, включая немедицинские косметические и туалетные продукты, а также игры и игрушки.

    Как уточнили в пресс-службе «Ашан ритейл Россия», цель компании заключается в расширении линейки товаров собственных торговых марок, в частности в разработке продуктов для детей от трех до десяти лет под именем «Ашан красная птица Kids». Отличительной чертой данной линейки станет персонаж по имени Птенчик, который будет изображен на упаковке каждого товара.

    В настоящее время «Ашан» предлагает 16 собственных торговых марок в различных товарных категориях, охватывающих как продовольственный, так и непродовольственный сегменты. Общий ассортимент магазинов сети включает более 7,5 тыс. наименований товаров собственных марок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил вопрос о возможной продаже бизнеса «Ашана» в правительство, отметив, что в Кремле этим вопросом не занимаются, а сам «Ашан» отказался давать комментарии по поводу возможной продажи своих магазинов в России.

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    30 октября 2024, 08:32 • Новости дня
    Делимханов решил добиться отмены запрета хиджаба в школах Владимирской области
    Делимханов решил добиться отмены запрета хиджаба в школах Владимирской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы от Чечни и Владимирской области обсудили запрет на ношение хиджабов в школах Владимирской области, данная мера является нарушением права на свободу вероисповедания, заявил Адам Делимханов.

    В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что данное ограничение нарушает Конституцию в части свободы вероисповедания.

    «Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», – заявил Делимханов.

    Он также отметил, что никаб – это одежда, закрывающая лицо, и его никто не одобряет, в то время как хиджаб – это религиозная обязанность мусульманки, которая не закрывает лицо.

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    Политик подчеркнул, что этот вопрос требует серьезного рассмотрения и обсуждения, так как он касается конституционных прав, которые должны быть защищены.

    Напомним, министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.

    Как сообщал «Коммерсант», координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил введенный во Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды в школах, заявив, что он направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

    Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.

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