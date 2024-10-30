Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой

Шоумен Барецкий раскрыл планы по празднованию Хэллоуина в замке Пугачевой

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Life.ru, Барецкий организует масштабное празднование Хэллоуина в замке Пугачевой. По словам шоумена, место идеально подходит для такого события благодаря своему мрачному дизайну с большими коридорами и укромными помещениями.

Барецкий рассказал, что в подвале замка будет создана тематическая комната пыток с реальными инструментами, предоставленными его другом-коллекционером. Вечеринка пройдет под сопровождение хитов Пугачевой и Бориса Моисеева. Среди приглашенных гостей числятся Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Инстасамка и Сергей Шнуров.

«Я буду в роли свиньи, у меня есть костюм свиньи... Все будут наряжены в разные костюмы, от Бабы-яги до свиньи. У нас запланирован приезд Аллы Борисовны, конечно. Какой Хэллоуин без нее? По моему сценарию, ее будет причащать Филипп Киркоров, то есть он будет ее избавлять от злых духов, от демонов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, поэтому надеюсь, что все у нас получится», – заявил Стас Барецкий.

Кристина Орбакайте якобы также примет участие в мероприятии и будет помогать Киркорову в церемонии изгнания демонов из Примадонны, признается Барецкий. На столах будет много алкоголя, однако наркотики на вечеринке не допускаются.

Напомним, Стас Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом). Барецкий планирует превратить замок в морг и крематорий, отметив, что его помещения холодные и напоминают бункер.

Между тем Галкин (иноагент) и Пугачева решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации с Ливаном.