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Россия поздравила Узбекистан с успешными парламентскими выборами
Захарова сообщила об успешных парламентских выборах в Узбекистане по оценкам России
Россия поздравила Узбекистан с успешным проведением парламентских выборов, которые прошли по новой смешанной избирательной системе и отразили волю народа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, выборы были открытыми, конкурентными и прошли в соответствии с обновленной конституцией и избирательным кодексом. Она отметила, что итоги голосования отражают волю узбекистанского народа и позволяют продолжить курс на построение нового Узбекистана, передает ТАСС.
Захарова добавила, что Россия внимательно следила за избирательной кампанией и процессом голосования. По приглашению узбекистанской стороны российские представители работали в составе международных наблюдательных миссий по линиям СНГ, ШОС, ОБСЕ, а также в двустороннем формате с Федеральным собранием, Центральной избирательной комиссией и неправительственными организациями.
Выборы, состоявшиеся 27 октября, проводились впервые на основе смешанной избирательной системы. Из 150 депутатов 75 избирались от одномандатных округов, остальные 75 – по партийным спискам.
После выборов в Узбекистане Либерально-демократическая партия и Демократическая партия «Миллий тикланиш» закрепили лидерство, сохранив большинство в нижней палате парламента.