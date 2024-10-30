Россия поздравила Узбекистан с успешными парламентскими выборами

Захарова сообщила об успешных парламентских выборах в Узбекистане по оценкам России

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, выборы были открытыми, конкурентными и прошли в соответствии с обновленной конституцией и избирательным кодексом. Она отметила, что итоги голосования отражают волю узбекистанского народа и позволяют продолжить курс на построение нового Узбекистана, передает ТАСС.

Захарова добавила, что Россия внимательно следила за избирательной кампанией и процессом голосования. По приглашению узбекистанской стороны российские представители работали в составе международных наблюдательных миссий по линиям СНГ, ШОС, ОБСЕ, а также в двустороннем формате с Федеральным собранием, Центральной избирательной комиссией и неправительственными организациями.

Выборы, состоявшиеся 27 октября, проводились впервые на основе смешанной избирательной системы. Из 150 депутатов 75 избирались от одномандатных округов, остальные 75 – по партийным спискам.

После выборов в Узбекистане Либерально-демократическая партия и Демократическая партия «Миллий тикланиш» закрепили лидерство, сохранив большинство в нижней палате парламента.