Названа причина задержки отправки тел погибших в Непале альпинистов

Вице-президент федерации альпинизма сообщил причину задержки доставки тел альпинистов из Непала

Tекст: Ольга Иванова

«Я лично летал в Москву на прошлой неделе с необходимыми документами. Мы в течение дня решили все с документами, в течение 24 часов отправили их в Непал, где наш альпинист получил все и передал непальской стороне», – рассказал Чернышев. Он отметил, что с 31 октября в Непале начинаются праздники, и это может повлиять на сроки доставки тел из-за особенностей местной бюрократии, сообщает РИА «Новости».

По словам Чернышева, есть вероятность, что доставка тел может быть осуществлена только в середине ноября, если сроки не сдвинутся вновь. Тем не менее, финансирование для этой операции собрано в полном объеме. «Пока резервного фонда хватает. Мы всю сумму переправили ритуальной компании, заключили договор, мы внесли 100%. Мы также заключили договор с московской компанией, которая доставит тела в российские города», – добавил Чернышев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа российских альпинистов из пяти человек погибла на горе Дхаулагири в Непале, причиной гибели стало падение с высоты, их тела обнаружила команда вертолета во время поисково-спасательной операции, что стало известно после сообщения о том, что альпинисты Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий участвуют в операции по эвакуации тел погибших и что им на помощь прибыл Владимир Котляр.

Также сообщалось, что Алексенко и Ценцевицкий предпочли идти неклассическим маршрутом для обеспечения безопасности, в то время как российский альпинист Валерий Шамало, выживший на Дхаулагири, предложил группе отказаться от ночного восхождения из-за опасных погодных условий.