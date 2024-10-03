Названо число раскрытых Telegram данных пользователей во Франции

Telegram в третьем квартале 2024 года раскрыл данные 632 пользователей во Франции

Tекст: Ольга Иванова

Согласно информации, предоставленной новым ботом Telegram Transparency, в третьем квартале 2024 года мессенджер Telegram раскрыл данные 632 пользователей во Франции. Эти данные включают IP-адреса и номера телефонов, которые были запрошены в рамках 210 расследований. В первом и втором кварталах 2024 года количество выданных данных составляло 17 и 37 пользователей соответственно, сообщает РИА «Новости».

Бот Telegram Transparency позволяет пользователям мессенджера ознакомиться с «отчетом по прозрачности», определяя страну по номеру телефона, к которому привязан аккаунт. Это дает возможность следить за тем, как сервис взаимодействует с запросами органов власти разных стран. «Увеличение количества обработанных запросов в третьем квартале вызвано тем, что все больше органов власти этой страны начали использовать каналы связи, утвержденные Digital Services Act», – говорится в сообщении бота.

Интересно, что в России с начала 2024 года сервис Telegram не получил ни одного запроса на предоставление данных. В соответствующих графах о числе запросов и затронутых пользователях стоят нули, что свидетельствует о полном отсутствии взаимодействия с властями в этой стране в текущем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы США активно использовали Telegram-каналы для раскрытия множества преступлений, включая дела, связанные с экстремизмом и терроризмом. Кроме того, сообщалось, что конфиденциальная информация, передаваемая через эти каналы, значительно помогла в борьбе с киберпреступностью. До этого Дуров заявлял, что мессенджер может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов.

