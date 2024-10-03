Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Захарова обвинила ЮНЕСКО в бездействии после убийства военкора Еремина
Захарова заявила о подрыве авторитета ЮНЕСКО из-за молчания об убийстве военкора Еремина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала руководство ЮНЕСКО за отсутствие реакции на убийство военкора «Известий» Семена Еремина, назвав это молчание подрывом авторитета организации.
Захарова отметила, что генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, вероятно, не захотела омрачать юбилейные мероприятия обсуждением трагической темы. Однако, по словам Захаровой, прошли уже несколько дней, но никаких заявлений от крупнейшей гуманитарной организации мира так и не последовало, передает ТАСС.
Дипломат также указала, что в адрес ЮНЕСКО недавно было сказано много приятных слов о ее достижениях в прошлом, но нынешнее бездействие, по мнению Захаровой, девальвирует эти успехи и подрывает авторитет организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Семен Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного, когда выполнял свою профессиональную деятельность в зоне проведения СВО. После этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста и провести тщательное расследование.