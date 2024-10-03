Рябков назвал важное условие вступления новых стран в БРИКС

Рябков назвал неприсоединение к санкциям условием для вступления в БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

Рябков, выступая на пресс-конференции, посвященной подготовке к саммиту БРИКС в Казани, отметил, что вступающие страны должны проводить суверенный курс и поддерживать добрососедские отношения с членами БРИКС, передает ТАСС.

Он заявил, что более 30 государств подтвердили свое участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани. В мероприятии примут участие лидеры развивающихся стран и региональных организаций, а также президент Нового банка развития Дилма Руссефф. Замглавы МИД РФ подчеркнул важность присутствия представителей развивающихся стран из всех частей мира, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Ранее Рябков заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани в расширенном формате «БРИКС плюс».

Кроме того, глава Республики Сербской Милорад Додик заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что Россия продолжает предпринимать дипломатические усилия для стабилизации ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. В этом контексте стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение на саммит БРИКС в Казани, где планируется обсуждение ближневосточной проблематики.