Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

Tекст: Валерия Городецкая

Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.



В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.