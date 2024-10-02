Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.2 комментария
Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани
Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Додика.
Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.
Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.
В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.