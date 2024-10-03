  • Новость часаВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР
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    Сколько заплатит мир за масштабную войну на Ближнем Востоке
    Путин назначил Жогу полпредом в Уральском федеральном округе
    США: «План победы» Зеленского содержит инструкции для стран «по всему миру»
    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок
    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана
    Грузия запретила гей-пропаганду
    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    45 комментариев
    3 октября 2024, 11:20 • Новости дня

    Польский МИД отговорил Дуду от поездки на юбилей Земана из-за Шредера

    МИД Польши не рекомендовал Дуде лететь на юбилей Земана из-за Шредера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Польши выразило опасения по поводу участия президента Анджея Дуды в праздновании 80-летия экс-президента Чехии Милоша Земана из-за возможного присутствия на мероприятии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

    Министерство иностранных дел Польши не советовало президенту Анджею Дуде посещать празднование 80-летнего юбилея бывшего президента Чехии Милоша Земана, передает ТАСС.

    Основной причиной послужило предположение, что на мероприятии мог присутствовать бывший канцлер Германии Герхард Шредер, что вызвало опасения у польских властей. «У нас была информация о том, что там будет Герхард Шредер… Поэтому мы предостерегали господина президента (Польши от поездки на мероприятие)», – заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире Polskie Radio.

    Празднование состоялось 28 сентября в замке Глубока-над-Влтавой на юге Чехии. Несмотря на предостережения польского МИД, Анджей Дуда все же посетил мероприятие. Среди гостей присутствовали также президенты Словакии и Сербии – Петер Пеллегрини и Александр Вучич. На празднике присутствовали и премьеры Венгрии и Словакии – Виктор Орбан и Роберт Фицо.

    Ранее самолет президента Польши Анджея Дуды не смог приземлиться в Варшаве из-за машины орнитолога на полосе и благополучно сел спустя 15 минут. Между тем президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдом заявления экс-главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга о договоренностях между ним и Владимиром Зеленским по поводу терактов на «Северных потоках». Кроме того, Дуда уклонился от ответа на вопрос о своем знании о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители.

    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    На счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России арестовали 372 млн долларов

    Российский суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на 372 млн долларов

    На счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России арестовали 372 млн долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арбитражный суд Подмосковья арестовал средства банков США Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в российских банках «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» по заявлению Генпрокуратуры России.

    Эти обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и к этим американским банкам, передает РИА «Новости».

    Источник, знакомый с исковым заявлением, пояснил, что истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества «Международного резервного банка» (МРБ), который ранее являлся дочерним предприятием Сбербанка на Украине, нарушающими права и законные интересы России.

    Сумма в 372 млн долларов объясняется тем, что такие средства находились на корреспондентских счетах МРБ в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    В пользу Сбербанка ведомство требует обратить порядка 6,3 млрд рублей на счету Bank of New York Mellon в «Ситибанке». Для возмещения оставшейся части ущерба предполагается использовать средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской дочерней структуре.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    2 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    ABBYY назвала причину увольнения всех россиян

    ABBYY объяснила увольнения россиян трансформацией и модернизацией бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания ABBYY дала официальный комментарий по поводу увольнения сотрудников, объяснив это решение планами по трансформации и модернизации бизнес-процессов.

    Представитель ИТ-компании в своем заявлении отметил, что ABBYY вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса, передает РБК. По его словам, процесс затронул ключевые операционные функции, такие как финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

    «Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», – сказал он, не уточнив, сколько сотрудников затронула «трансформация».

    По словам одного из источников издания, среди причин увольнений компания указывала сотрудникам на необходимость соблюдения определенных правил и безопасности. Некоторым также говорили, что их работа могла бы быть лучше, а оставшимся объяснили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

    Накануне сообщалось, что компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    2 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Шумахер появился на публике после долгого перерыва

    Daily Mail: Михаэль Шумахер посетил свадьбу дочери впервые после травмы 2013 года

    Шумахер появился на публике после долгого перерыва
    @ Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые с 2013 года появился на публике, посетив свадьбу своей дочери Джины-Марии на Мальорке, где гостям запретили использовать мобильные телефоны, пишет Daily Mail.

    Как сообщило издание, Шумахер впервые появился на публике после серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, передает РИА «Новости». Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии, которая прошла на семейной вилле на Мальорке.

    На торжестве, собравшем узкий круг родственников и друзей, Михаэль наблюдал за важным моментом в жизни своей дочери – ее ведением к алтарю. В целях обеспечения конфиденциальности гостям мероприятия было запрещено проносить мобильные телефоны, чтобы избежать утечек фотографий и другой информации о состоянии здоровья гонщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал состояние своего брата Михаэля. Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении от черепно-мозговой травмы, о чем заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. В то время как немецкий архиепископ Георг Генсвайн рассказал о своем «полном эмоций визите» к Михаэлю Шумахеру, который все еще восстанавливается после несчастного случая на лыжах пять лет назад.

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    2 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Польше передали международный доклад по крушению самолета Качиньского

    Международные эксперты передали Польше доклад по крушению самолета Качиньского

    Польше передали международный доклад по крушению самолета Качиньского
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации, и он сейчас переводится на польский язык, сообщил министр юстиции республики Адам Боднар.

    Боднар заявил Newsweek, что международная группа экспертов, занимавшаяся расследованием причин авиакатастрофы с участием самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154М, передала свой доклад польской прокуратуре, передает ТАСС.

    Комплексная оценка, полученная от международной группы экспертов, станет ключевой для завершения расследования польской прокуратурой причин трагедии, произошедшей под Смоленском, подчеркнул министр. Доклад уже поступил в польскую прокуратуру, и ожидается, что его результаты позволят сделать окончательные выводы о произошедшем.

    В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предыдущее правительство Польши использовало версию о покушении в деле смоленской авиакатастрофы только в целях пропаганды.

    Ранее в Минобороны Польши сообщили, что польское правительство признает доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.

    Полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Польша отказалась от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском.

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    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    2 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль

    Американист Дудаков: Эскалация на Ближнем Востоке станет сильнейшим ударом по Демпартии США

    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    @ Majdi Mohammed/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США не исключили выхода за рамки санкций для ответа на удар Ирана по Израилю.

    «Администрация Джо Байдена в очередной раз оказалась в тупике. Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности, и американские политики не знают, как на это реагировать», – отметил американист Малек Дудаков. Он пояснил: те боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку такое развитие событий ударит рикошетом по ним самим.

    «Во-первых, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке очень уязвима. Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных. В таком случае речь пойдет о сильнейшем ударе по демократам в преддверии выборов», – детализировал собеседник.

    «Во-вторых, ситуация на Ближнем Востоке раскалывает электорат Демпартии, – продолжил аналитик. – Сейчас они одновременно теряют голоса и американских евреев, которые уходят к Дональду Трампу, и американских мусульман, многие из которых собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах».

    Среди них, в частности, Джилл Стайн от «Зеленых» и Корнел Уэст, левый антивоенный активист, уточнил Дудаков. «Они пытаются перетянуть на свою сторону «мусульманскую улицу» в США, людей пропалестинских взглядов. Оба кандидата могут стать спойлерами для Камалы Харрис. А это способно привести к ее проигрышу на выборах», – считает спикер.

    В такой сложной ситуации администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. «С одной стороны, оставить действия Тегерана без ответа – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации, ведь в противном случае, как я уже сказал, это еще сильнее ударит по демократам», – пояснил американист.

    Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут «зеленый свет» Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую израильские военные уже периодически атакуют. Впрочем, возможен и более жесткий ответ, добавил собеседник. «Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, Вашингтон «отделается какими-то громкими заявлениями». «Но нельзя забывать и о Биньямине Нетаньяху, который работает в своей повестке, продолжает эскалировать ситуацию в Ливане и вряд ли откажется от наземной операции. Поэтому вне зависимости от реакции США на иранскую атаку дальнейшее обострение в регионе вполне возможно», – заключил Дудаков.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

    Коментарии (8)
    2 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана

    Политолог Ципис: Ответ Израиля на атаку Ирана может быть жестким или символическим

    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.

    «В Тегеране заявляют, что удар был нанесен среди прочего по штаб-квартире разведки «Моссад» и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре Израиля нанесено не было», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он счел «пропагандой» сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии 1 апреля. То есть речь идет о баллистических ракетах «земля – земля» и крылатых ракетах.

    «Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая часть – скорее всего, комплексами «Хец-2» и «Хец-3». Что касается системы «Железный купол», то она не может противодействовать этим ракетам», – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

    «Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану», – детализировал эксперт.

    По мнению Циписа, Израилем будет выбран некий средний вариант. «То есть стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет существенный урон Исламской Республике», – уточнил он. Однако произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

    «Если «Хезболла» даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Израиля там приведет к локальной войне. Правда, Тегеран будет помогать своей прокси и подливать масла в огонь», – заключил Ципис.

    В понедельник вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Всего было выпущено более 180 ракет. Это произошло менее чем через сутки после начала наземной военной операции ЦАХАЛ против группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку местью за убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Аббаса Нилфорушана.

    На фоне происходящего президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку еврейскому государству. Чуть позднее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминцы USS Bulkeley и USS Cole ВМС США были задействованы в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю. Канцелярия президента Франции также заявила об участии своих военных в отражении атаки.

    Несмотря на такую поддержку, 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле, следует из заявления КСИР. Иранские издания сообщают, что целями ударов были израильские военные базы и газовые платформы в Средиземном море. Агентство Shafaqna сообщает, что уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля.

    Начальник иранского генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери уточнил, что удары не затронули экономическую инфраструктуру Израиля, хотя Иран мог бы атаковать ее при желании. «Но мы атаковали только военные базы. Мы провели удары по штаб-квартире «Моссада», авиабазам Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники», – сказал он.

    В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Тем не менее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. «Иран совершил большую ошибку сегодня и заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его», – подчеркнул он.

    По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может нанести значительный ответный удар по ядерным, нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Кроме того, среди потенциальных действий также упоминаются убийства конкретных лиц и уничтожение систем ПВО Исламской Республики.

    К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Тегерана «будут последствия, тяжкие последствия».

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    2 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата

    Израиль запретил въезд генсеку ООН Гутерришу за отказ осудить агрессию Ирана

    Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну из-за недостаточной реакции осуждения иранской ракетной атаки.

    Министр иностранных дел Израиля Израэль Кац объявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш является персоной нон грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, сообщает Ynet. Это заявление последовало за реакцией Гутерриша на иранскую ракетную атаку по Израилю, в которой он не упомянул Иран и не осудил агрессию страны.

    «Кто не способен однозначно осудить преступную атаку Ирана на Израиль, не достоин ступить на израильскую землю», – заявил Кац. Политический источник добавил, что Гутерриш «перешел все границы», упомянув также его поддержку ХАМАС и неспособность осудить насилие. «Это накопление проблем, но неспособность осудить Иран стала последней каплей».

    В своем заявлении Кац подчеркнул, что Гутерриш не осудил убийства и сексуальные преступления, совершенные ХАМАС 7 октября, и не продвинул решение об объявлении их террористической организацией. «Генсек, поддерживающий террористов, насильников и убийц из ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и теперь Иран, войдет в историю как позор в анналах ООН. Израиль будет защищать своих граждан и сохранять свой национальный статус с Гутерришем или без него», – заявил Кац.

    Вчера Гутерриш заявил, что осуждает «последние атаки на Ближнем Востоке», но при этом, как известно, не упомянул Иран и ракеты, запущенные в сторону Израиля. «Эскалация за эскалацией, это должно прекратиться, нам однозначно необходим режим прекращения огня», – сказал генеральный секретарь ООН.

    Ранее политолог Саймон Ципис сказал газете ВЗГЛЯД, что Иран при атаке на Израиль не достиг целей. Однако Тель-Авив и его союзники ответят на действия Тегерана. Это может произойти в течение ближайших суток. Среди возможных вариантов – жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака.

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    3 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском

    Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР

    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные создали полуокружение для украинских войск в районе Лисичанска в ЛНР, что затрудняет их отступление по простреливаемым путям.

    Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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