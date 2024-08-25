Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Дуда ушел от ответа на вопрос об атаке ВСУ на Курскую область
Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся террористическом нападении ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, хотя в РФ не раз заявляли, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада.
Как сказал Дуда, отвечая на вопрос, проинформировал ли его Владимир Зеленский о планах нападения на территорию Курской области, это дела, о которых нельзя говорить, и он не может ответить на этот вопрос сейчас, передает РИА «Новости».
Ранее The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Британия оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе.