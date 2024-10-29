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Журналисты западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
Журналисты западных СМИ перебивали Орбана, обсуждая критику ЕС во время брифинга в Тбилиси
Журналисты западных и грузинских оппозиционных СМИ перебивали премьера Венгрии Виктора Орбана на брифинге в Тбилиси.
Орбан, прибывший в Тбилиси по приглашению грузинского коллеги, столкнулся с активной реакцией журналистов на брифинге, сообщает РИА «Новости». Мероприятие состоялось после его переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Журналисты из западных и грузинских оппозиционных СМИ громко перебивали Орбана, задавая вопросы на английском языке.
Инцидент произошел после того, как Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах, что вызвало критику со стороны Евросоюза. Премьер-министр Венгрии в ответ на эту критику отметил, что Грузия не нуждается в «бесполезных поучениях» от ЕС.
В ходе брифинга журналисты, представлявшие агентство Bloomberg и телеканал «Мтавари Арзи», напомнили Орбану о критике в его адрес из-за визита в Грузию. Они задавали вопросы без использования микрофонов, перебивая друг друга и самого премьера. Орбан пытался отвечать, но был заглушен.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиция тем временем не признала результаты выборов и призвала к протестам, которые состоялись перед парламентом Грузии.
Напомним, Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.
Он заявил, что парламентские выборы в Грузии прошли демократично, и поздравил грузинскую правящую партию с победой.
Между тем Центральная избирательная комиссия Грузии решила пересчитать выборочно голоса во всех 73 округах на фоне критических замечаний к итогам выборов.