Журналисты западных СМИ громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси

Журналисты западных СМИ перебивали Орбана, обсуждая критику ЕС во время брифинга в Тбилиси

Tекст: Елизавета Шишкова

Орбан, прибывший в Тбилиси по приглашению грузинского коллеги, столкнулся с активной реакцией журналистов на брифинге, сообщает РИА «Новости». Мероприятие состоялось после его переговоров с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Журналисты из западных и грузинских оппозиционных СМИ громко перебивали Орбана, задавая вопросы на английском языке.

Инцидент произошел после того, как Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах, что вызвало критику со стороны Евросоюза. Премьер-министр Венгрии в ответ на эту критику отметил, что Грузия не нуждается в «бесполезных поучениях» от ЕС.

В ходе брифинга журналисты, представлявшие агентство Bloomberg и телеканал «Мтавари Арзи», напомнили Орбану о критике в его адрес из-за визита в Грузию. Они задавали вопросы без использования микрофонов, перебивая друг друга и самого премьера. Орбан пытался отвечать, но был заглушен.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиция тем временем не признала результаты выборов и призвала к протестам, которые состоялись перед парламентом Грузии.

Напомним, Орбан прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

Он заявил, что парламентские выборы в Грузии прошли демократично, и поздравил грузинскую правящую партию с победой.

Между тем Центральная избирательная комиссия Грузии решила пересчитать выборочно голоса во всех 73 округах на фоне критических замечаний к итогам выборов.