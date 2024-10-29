Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
МИД Эстонии вызвал временного поверенного России из-за ситуации на Нарве
Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту российскому дипломату Ленару Салимуллину после удаления пограничных буев на реке Нарве в мае.
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, передает ТАСС со ссылкой на эстонскую прессу.
Дипломат получил ноту в связи с несогласием Эстонии с позицией России по поводу прохождения границы по фарватеру реки Нарвы. Причиной вызова стало удаление российской стороной пограничных буев в мае этого года.
В заявлении эстонского внешнеполитического ведомства утверждается, что практика согласования курса фарватера реки Нарвы между двумя странами была действующей в течение десятилетий.
Эстонская сторона считает, что это обеспечивало четкие и безопасные зоны движения для судов на реке. По версии Таллина , Москва якобы отказалась от измерений дна реки для уточнения ее фарватера.
Ранее эстонские власти решили установить цепочки буев с лезвиями на водной границе с Россией для усиления пограничного контроля на реке Нарве.