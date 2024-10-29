Полиция задержала подозреваемых в краже на 30 млн рублей в Королеве

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанными оказались двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сказала представитель ведомства Татьяна Петрова, передает РИА «Новости».

Злоумышленники проникли в квартиру ночью и похитили ювелирные изделия, наручные часы, ноутбуки, смартфон, деньги, брендовую одежду и сумки. Похищенное они вывезли на автомобиле. В ходе обысков у одного из подозреваемых нашли одежду, в которой он совершил преступление.

Петрова также добавила, что часть похищенных вещей была спрятана в лесу возле поселка Ухтомский. Там полиция изъяла смартфон, часы, ноутбуки и зарядные устройства.

Подозреваемых поместили под арест, дело расследуется по статье «Кража».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже на сумму 9,5 млн рублей из частного дома заслуженной артистки России Евгении Игумновой.

В 2023 году в подмосковном Королеве обокрали квартиру народного артиста СССР, балетмейстера Вячеслава Гордеева, откуда похитили более 5 млн рублей.