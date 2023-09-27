Из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили 5 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Накануне неизвестные похитили из квартиры балетмейстера около 5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Злоумышленник проник в жилище через окно, взял деньги и скрылся. Дом Гордеева оборудован системой видеонаблюдения, но в тот день камеры не работали.

В разговоре с телеканалом 360 балетмейстер не исключил, что преступники действовали по наводке. «По-моему, люди знали, что они делают, куда идут и где надо брать. Хотя очень ограниченный круг людей бывал у меня в этом доме», – сказал он.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

В начале сентября обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг, ущерб составил почти 2,5 млн рублей.