В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили 5 млн рублей
В подмосковном Королеве обокрали квартиру народного артиста СССР, балетмейстера Вячеслава Гордеева.
Накануне неизвестные похитили из квартиры балетмейстера около 5 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Злоумышленник проник в жилище через окно, взял деньги и скрылся. Дом Гордеева оборудован системой видеонаблюдения, но в тот день камеры не работали.
В разговоре с телеканалом 360 балетмейстер не исключил, что преступники действовали по наводке. «По-моему, люди знали, что они делают, куда идут и где надо брать. Хотя очень ограниченный круг людей бывал у меня в этом доме», – сказал он.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.
В начале сентября обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг, ущерб составил почти 2,5 млн рублей.