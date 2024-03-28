Подозреваемые в краже из дома озвучившей Жасмин актрисы задержаны в Петербурге

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже из дома озвучившей принцессу Жасмин актрисы Игумновой

Tекст: Валерия Городецкая

В краже подозреваются двое ранее судимых жителей поселка Никольское, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

При этом один из них только в 2020 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой и убийство.

О краже Игумнова сообщила в полицию во вторник. Из ее коттеджа на Полевой улице в Тярлево были похищены ювелирные изделия и 5 тыс. долларов.

В прошлом году из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили 5 млн рублей.