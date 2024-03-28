  • Новость часаРоссийские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    Эксперт Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    Захарова раскритиковала Германию за «особую ответственность» перед евреями
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
    ВСУ потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении
    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    10 комментариев
    28 марта 2024, 14:29 • Новости дня

    Подозреваемые в краже из дома озвучившей Жасмин актрисы задержаны в Петербурге

    Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже из дома озвучившей принцессу Жасмин актрисы Игумновой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже на сумму 9,5 млн рублей из частного дома заслуженной артистки России Евгении Игумновой, известной по озвученным ею главным героиням мультфильмов о Белоснежке и Аладдине.

    В краже подозреваются двое ранее судимых жителей поселка Никольское, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

    При этом один из них только в 2020 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой и убийство.

    О краже Игумнова сообщила в полицию во вторник. Из ее коттеджа на Полевой улице в Тярлево были похищены ювелирные изделия и 5 тыс. долларов.

    В прошлом году из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили 5 млн рублей.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    Коментарии (47)
    27 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль

    Захарова: В ответе Британии Юлия Скрипаль отклонила предложение России о содействии

    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона впервые с 2018 года ответила на российский запрос по Скрипалям, Юлия Скрипаль, по этим данным, отклонила предложение России о консульском содействии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В ответной ноте говорится, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его, сказала Захарова, передает ТАСС.

    При этом в документе нет информации о судьбе Сергея Скрипаля. Лондону следовало бы ответить на вопрос Москвы о том, жив ли он, подчеркнула дипломат.

    Британия заявляла, что в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    В 2020 году посольство России в Британии указывало, что через два года после инцидента с отравлением Скрипалей мир так и не увидел доказательств причастности Москвы к этому происшествию.

    Коментарии (19)
    27 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    Светлаков рассказал, почему Цекало перестал общаться с участниками «Прожекторперисхилтон»
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик и актер Сергей Светлаков рассказал, что продюсер и артист Александр Цекало после женитьбы на Дарине Эрвин перестал общаться с ним и другими коллегами из проекта «Прожекторперисхилтон».

    В интервью блогеру Надежде Стрелец Светлаков рассказал, что Цекало «самоликвидировался» после свадьбы: вышел из общих чатов и прекратил со всеми поддерживать связь. Комик утверждает, что Цекало обвинял их в отсутствии поддержки его личной жизни, а также был недоволен тем, что участники «Прожекторперисхилтон» общались с его бывшей женой Викторией Галушкой, передает «Газета.RU».

    Светлаков подчеркнул, что он и другие участники проекта не держат зла на Цекало и желают ему всего хорошего.

    В январе 2019 года Цекало рассказал, что официально развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Тогда же ведущий заявил о своей новой избраннице.

    Коментарии (28)
    27 марта 2024, 18:34 • Новости дня
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист группы «Би-2» Егор Бортник (известен как Лева, признан иноагентом) заявил в интервью, что у коллектива есть трудности с деньгами из-за переезда из России.

    Группа «Би-2» сейчас «в общем-то банкроты», сказал певец в интервью изданию Deutsche Welle (иноагент), передает «Газета.Ru».

    По его мнению, эти проблемы не сохранятся надолго, поскольку сейчас коллектив «отстраивает свой определенный мир».

    Группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы оценить работу индустрии там. До этого коллектив выступал преимущественно в России.

    По словам Бортника, сейчас для «Би-2» есть «красные, нейтральные и зеленые зоны», цвет зависит от того, где группе дают выступать.

    Ранее «Би-2» объявила, что ее выступление на фестивале в Турции не состоится по «объективным причинам».

    Коментарии (46)
    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

    Коментарии (67)
    27 марта 2024, 19:58 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва сделает некоторые политические шаги по итогам расследования теракта в «Крокус Сити Холле», если это будет необходимо, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Она предложила для начала дождаться результатов расследования и итогов следственных действий, передает ТАСС.

    После них будут приниматься соответствующие действия правоохранительными, судебными органами и политические шаги, добавила Захарова.

    Ранее представитель МИД заявила, что западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона.

    Коментарии (26)
    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

    Коментарии (96)
    27 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    @ Maurizio Gambarini/DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и гражданину Франции, имеющему также швейцарский паспорт, якобы причастным к доставке турбин производства компании Siemens на территорию Крыма в нарушение санкций, пишет Reuters.

    По данным Reuters, согласно обвинительному заключению, пятеро обвиняемых оказали содействие экспорту газовых турбин Siemens стоимостью 111 млн евро из порта Гамбурга в Петербург, зная, что впоследствии они будут доставлены в Крым, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о скандале с поставкой турбин Siemens для крымских ТЭС, произошедшем в 2017 году.

    Коментарии (19)
    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

    Коментарии (19)
    27 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами

    «Боевое братство»: ВСУ бьют по болгарам в Херсонской области болгарскими боеприпасами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреливают поселение этнических болгар в городе Алешки Херсонской области боеприпасами болгарского производства, сообщил руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат регионального парламента Игорь Телегин.

    Как рассказал Телегин на круглом столе, посвященном поставкам странами НАТО оружия на Украину, ВСУ из 120-мм минометов обстреливают Алешки, где есть болгарское поселение, болгарскими снарядами, передает ТАСС.

    Факт обстрелов снарядами болгарского производства левобережья Днепра подтвердил и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков, заявивший, что 120-мм снаряды действительно произведены на болгарском заводе «Арсенал». Он уточнил, что боеприпасы были произведены в 2016 году.

    Военный волонтер Алексей Живов во время своего выступления назвал убийство этнических болгар с помощью оружия, официально поставляемого для ВСУ со стороны Болгарии, геноцидом, который осуществляют болгары по отношению к своим культурно-этническим соотечественникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Болгария вооружила Украину втайне от болгар.

    Коментарии (14)
    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

    Коментарии (24)
    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

    Коментарии (16)
    27 марта 2024, 15:17 • Новости дня
    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной

    Замглавы ФТС Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий

    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина, о задержании которой стало известно накануне, обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

    Как сообщили в Басманном суде Москвы, следствие просит арестовать чиновницу, передает РИА «Новости».

    Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

    Во вторник сообщалось, что в столице задержали заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину по делу о должностных преступлениях.

    Коментарии (14)
    28 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Петербурге задержали избивавших прохожих подростков

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге задержаны трое 16-17-летних подростков, которые нападали на случайных прохожих в Красногвардейском районе, сообщили в ГУМВД по городу и Ленобласти.

    Отмечается, что подростки спровоцировали на конфликт 28-летнего мужчину, избили его и отобрали 6 тыс. рублей; 33-летнего мужчину один из подростков сбил с ног и избил, он получил ушибы и ссадины, передает РИА «Новости».

    Известно, что один из пострадавших был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

    Ранее в Петербурге школьники насмерть забили прохожего в центре города.

    Коментарии (13)
    27 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald опубликовала карикатуру на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Посольство России в республике резко осудило карикатуру.

    Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».

    Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.

    В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.

    Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».

    Коментарии (12)
    Главное
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    В партии Эрдогана выразили уверенность в причастности Запада к теракту в «Крокусе»
    В США потребовали от Киева раскрывать правду о неудачах на фронте
    Захарова: Армению превращают в инструмент опасных планов Запада
    В Петербурге задержали избивавших прохожих подростков
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    Россиянам напомнили об изменениях правил получения водительских прав

    Чем обернутся проблемы с платежами за российскую нефть

    Российские нефтяники столкнулись с задержками при оплате сырой нефти и топлива до нескольких месяцев. Потому что ряд банков в Китае, Турции и ОАЭ боятся вторичных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Однако ситуация не выглядит настолько критической, и эксперты объясняют почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

    Перейти в раздел

    Микро-АЭС обеспечат энергией отдаленные регионы России

    В России обсуждается строительство первых микро-АЭС. Данные атомные станции создадут условия эффективного развития энергетической системы отдаленных регионов. Их внедрение сделает более дешевой не только работу самой станции, но и процесс логистики необходимого топлива. В чем заключаются главные преимущества микро-АЭС? И почему они могут стать важной позицией энергетического экспорта России? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгарам дали шанс покончить с русофобией

    В некогда «братской», а теперь антироссийской Болгарии очередной кризис власти. Скорее всего, в ближайшие дни будет объявлено о новых выборах, по итогам которых болгары получат новое правительство. Большинство из них категорически против военной поддержки Украины и втягивания в конфликт с Россией. Но способно ли это большинство что-то изменить? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............