Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Подозреваемые в краже из дома озвучившей Жасмин актрисы задержаны в Петербурге
Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже из дома озвучившей принцессу Жасмин актрисы Игумновой
В Петербурге сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже на сумму 9,5 млн рублей из частного дома заслуженной артистки России Евгении Игумновой, известной по озвученным ею главным героиням мультфильмов о Белоснежке и Аладдине.
В краже подозреваются двое ранее судимых жителей поселка Никольское, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.
При этом один из них только в 2020 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой и убийство.
О краже Игумнова сообщила в полицию во вторник. Из ее коттеджа на Полевой улице в Тярлево были похищены ювелирные изделия и 5 тыс. долларов.
В прошлом году из квартиры балетмейстера Гордеева в Подмосковье похитили 5 млн рублей.