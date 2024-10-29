В Госдуме предложили освободить старших по дому от НДФЛ

Госдума рассмотрит освобождение старших по дому от налога на доходы физлиц

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России рассматривают возможность освобождения старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА «Новости». Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко отметил, что в настоящее время старшие по дому получают заработную плату, размер которой зависит от числа квартир. В крупных городах эта сумма может быть значительной, однако она все равно подлежит налогообложению.

Аксененко указал, что доход старших по дому рассматривается как прибыль, следовательно, на него распространяется НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом, как правило, эту должность занимают активные пенсионеры. Даже при минимальной зарплате в 5 тыс. рублей такие пенсионеры уже считаются работающими, что приводит к отмене индексации их пенсии. В результате многие из них отказываются от этой работы, так как не хотят терять индексацию пенсии ради небольшой доплаты в 2-3 тыс. рублей.

В связи с этим в Госдуме сейчас находится на рассмотрении законодательная инициатива, предлагающая освободить выплаты старшим по дому от налогообложения. Аксененко уточнил, что выплаты планируется называть не «зарплатой» или «прибылью», а «вознаграждением» в тех случаях, когда отсутствует трудовой договор. Поправки уже находятся на стадии рассмотрения ко второму чтению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доходы по вкладам. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить пенсионеров от уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение об освобождении от уплаты курортного сбора отдыхающих из Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР.