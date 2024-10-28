ФАС предложила внедрить «целевую амортизацию» для ЖКХ

Tекст: Валерия Городецкая

Проект постановления, разработанный ФАС, предполагает, что расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке (НВВ) организаций коммунальной отрасли только при условии их целевого использования на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для увеличения инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры, связанной с тепло- и водоснабжением, а также водоотведением. В настоящее время амортизационные средства могут расходоваться на цели, которые не способствуют восстановлению и обновлению объектов.

Оптимизация использования амортизационных средств, по мнению ФАС, будет поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, обеспечивая надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Кроме того, целевая амортизация позволит компаниям эффективнее планировать долгосрочные инвестиции.

В начале года замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщал, что общее количество аварий на объектах ЖКХ в России в текущем году находится на том же уровне, что и в 2023-м.