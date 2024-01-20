Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Минстрой заявил, что число аварий на объектах ЖКХ осталось на уровне прошлого года
Общее количество аварий на объектах ЖКХ в России в текущем году находится на том же уровне, что и в 2023, заявил замглавы Минстроя Алексей Ересько.
По его словам, на восприятие общей картины повлияли события в Московской области. Он добавил, что аварии и инцидента, происходящие в стране, фиксируются в системе мониторинга коммунальных аварий.
«Мы видим, что значительного увеличения нет. Примерно мы находимся на том же уровне, что был и в прошлом году», – передает РИА «Новости» его слова.
Он подчеркнул, нельзя сказать, что какие-то регионы показали значительное ухудшение показателя.
Напомним, режим ЧС локального характера пришлось ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.