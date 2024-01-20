Минстрой заявил, что число аварий на объектах ЖКХ осталось на уровне прошлого года

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, на восприятие общей картины повлияли события в Московской области. Он добавил, что аварии и инцидента, происходящие в стране, фиксируются в системе мониторинга коммунальных аварий.

«Мы видим, что значительного увеличения нет. Примерно мы находимся на том же уровне, что был и в прошлом году», – передает РИА «Новости» его слова.

Он подчеркнул, нельзя сказать, что какие-то регионы показали значительное ухудшение показателя.

Напомним, режим ЧС локального характера пришлось ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

