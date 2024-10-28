FT: Трамп предложил переосмыслить Минские соглашения с новыми условиями

Tекст: Валерия Городецкая

По данным FT, новый план будет включать механизмы принуждения с мерами за нарушение договоренностей, которые будут контролироваться европейскими войсками, передает РИА «Новости».

Это решение предполагает отказ от участия сил НАТО или миротворцев ООН, добавил собеседник издания, подчеркивая, что США будут настаивать на неучастии американцев в механизме контроля и его финансовом обеспечении.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.