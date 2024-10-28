Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
FT: Трамп предложил переосмыслить Минские соглашения с новыми условиями
План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на одного из советников политика.
По данным FT, новый план будет включать механизмы принуждения с мерами за нарушение договоренностей, которые будут контролироваться европейскими войсками, передает РИА «Новости».
Это решение предполагает отказ от участия сил НАТО или миротворцев ООН, добавил собеседник издания, подчеркивая, что США будут настаивать на неучастии американцев в механизме контроля и его финансовом обеспечении.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.