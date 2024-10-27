  • Новость часаГрузия заявила о международном признании выборов в парламент
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    Запад готовит самоубийственный сценарий для Грузии
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    В Курской области отбиты восемь контратак ВСУ
    Ермак выразил уверенность в поддержке США Украины при победе Трампа
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    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от удара Израиля
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 17:20 • Новости дня

    Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

    Липавский заявил, что не верит в реализацию однодневного сценария, который Трамп предлагает на своих предвыборных митингах в США, пишет Idnes, передает ТАСС.

    «Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», – сказал министр. Он отметил важность продолжения всесторонней поддержки Украины в нынешних условиях.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов в президенты США, включая Дональда Трампа.

    26 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке

    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».

    «Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.

    Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.

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    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    26 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов

    Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».

    Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».

    «Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.

    Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.

    Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.

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    26 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.

    Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.

    Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.

    Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.

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    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    26 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на новом заводе Rheinmetall на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев предупредил, что Россия готовит ответ на запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине.

    «Мы с нетерпением ждем праздничного салюта прямо на производстве», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    В качестве иллюстрации зампред Совбеза прикрепил к своему посту видео со взрывом неизвестного объекта.

    Ранее Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина будет продолжать усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

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    26 октября 2024, 21:38 • Новости дня
    Захарова объяснила закон о найме иностранцев в ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ, чтобы они активнее добивали украинцев, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, принятый Верховной Радой, который разрешает нанимать иностранцев на офицерские должности в Вооруженные силы Украины.

    Этот шаг, как ожидается, позволит увеличить количество командиров, не имеющих украинского гражданства, в структурах ВСУ.

    По мнению Марии Захаровой, такая мера может способствовать более активным действиям иностранных командиров на фронте.

    Она убеждена, что подобная инициатива не соответствует интересам украинского народа и ставит под сомнением мотивы, лежащие в основе таких решений.

    «Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет. Зеленскому не за это платят», – заметила представитель МИД в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли закон, позволяющий иностранцам занимать офицерские посты в ВСУ.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за высокого риска участия в боевых действиях.

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.



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    27 октября 2024, 03:52 • Новости дня
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией

    Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    @ Телеканал ОНТ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    «Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

    Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

    Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

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    26 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Rheinmetall открыл первый завод на Украине
    Rheinmetall открыл первый завод на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине с целью выпуска боевых машин Lynx.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН сообщил об открытии первого оборонного завода на Украине, пишет РИА «Новости». Паппергер отметил, что украинская оборонная индустрия является партнером компании. На новом предприятии будут выпускаться и обслуживаться боевые машины, а производство боевой пехотной машины Lynx планируется начать уже к концу года.

    В марте Rheinmetall объявил о намерении построить четыре завода на Украине, что является частью более широкой стратегии по укреплению оборонного сотрудничества с Киевом.

    Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину могут стать законными целями для России. В Москве также подчеркивали, что поставки вооружений мешают мирным переговорам с Украиной.

    Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    До этого германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

    Коментарии (17)
    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Коментарии (5)
    26 октября 2024, 18:58 • Новости дня
    Украинским военным выдали памятки с корейскими фразами

    Украинским военным выдали памятки с корейскими фразами для общения с военными КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    В украинских подразделениях начали распространять памятки с фразами на корейском языке для общения с предполагаемыми северокорейскими военнослужащими, которые, как утверждают украинские источники, могут быть привлечены для участия в конфликте на стороне России.

    На Украине начали распространять памятки с фразами на корейском языке для использования в общении с предполагаемыми северокорейскими военнослужащими, которые, как утверждается, могут прибыть в зону конфликта для поддержки России, сообщает «Аргументы и факты».

    Издание «Военкоры Русской Весны» опубликовало фотографии этих методичек, содержащих базовые команды и вопросы, переведенные на корейский язык.

    Это включает команды вроде «Брось оружие!», «Назови свое подразделение», «Ты ранен?», «Какие позывные тебе известны?» и «Не ври мне!». Эти фразы разработаны для потенциального взаимодействия с солдатами из Северной Кореи. Украинские источники предполагают, что северокорейские военнослужащие могут быть привлечены к участию в конфликте на стороне российских вооруженных сил.

    Сообщения о возможном прибытии северокорейских войск на Украину широко обсуждаются в украинских СМИ и соцсетях. Эта информация вызывает серьезное внимание и беспокойство у общественности, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии в России «грязными маневрами».

    Заключенный на этой неделе договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, между тем, подчеркнул, что отправка военных КНДР в Россию, если бы она произошла, была бы правомерной и соответствующей международному праву.

    Коментарии (5)
    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    26 октября 2024, 23:54 • Новости дня
    После взрыва в Одессе начался пожар и слышна детонация

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе произошел взрыв, после которого начался пожар, в городе слышна детонация, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

    Напомним, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    27 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил, что Харрис отправит американцев на войну

    Трамп обещал не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом

    Tекст: Антон Антонов

    Если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали», заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

    Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом он не будет отправлять американских военных для участия в конфликтах за рубежом. Он отметил, что в его предыдущее президентство США «не вели войн», и заявил, что тогда США добивались «мира через силу». «Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также предупредил, что в случае победы Харрис американских граждан ждет участие в иностранных конфликтах. По его словам, Харрис слишком некомпетентна и не сможет справиться с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

    «И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Трамп раскритиковал вице-президента Харрис, обвинив ее и президента Джо Байдена в некомпетентности и эскалации конфликта с Ираном.

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    26 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Экс-боевик «Азова» заявил о планах расформировать тероборону ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Бригады теробороны ВСУ могут быть расформированы из-за отсутствия боевой ценности, так как, по словам экс-боевика нацбатальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Александра Гарнаги, в их рядах воюют преимущественно «старики и пьяницы».

    Гарнага заявил о возможном расформировании бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

    По его словам, эти подразделения «не имеют никакой ценности на фронте», их составляют в основном «старики и пьяницы». Гарнага отметил, что из-за этого тероборона только «жрет бюджет». Он подчеркнул, что в скором времени эти бригады могут прекратить свое существование.

    Гарнага был приговорен Южным окружным военным судом к 18 годам колонии строгого режима. Это произошло в рамках дела, связанного с его деятельностью в составе запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов».

    Ранее были опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» на территории ДНР.

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» и иностранных наемников. А в Геническе Херсонской области российские контрразведчики задержали гражданина, подозреваемого в пропаганде деятельности запрещенного в России «Азова» в интернете.

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