Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Депутат-иноагент Вишневский объявил о сложении полномочий
Депутат-иноагент Борис Вишневский заявил, что покинет Заксобрание Петербурга 30 октября
Депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский, признанный иноагентом, объявил, что сложит полномочия в Заксобрании Санкт-Петербурга 30 октября, но продолжит оспаривать решение Минюста в суде.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявил, что 30 октября закончит свою работу в городском парламенте, передает ТАСС.
Вишневский был внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов 29 марта 2024 года. После этого его исключили из состава нескольких районных комиссий. Как поясняли в Минюсте, Вишневский участвовал в информационных мероприятиях, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, и распространял недостоверную информацию о российской политике.
Депутат отметил, что продолжит оспаривать решение Минюста в суде, однако законодательство вынуждает его сложить полномочия. В конце августа Василеостровский суд Петербурга отказал ему в иске против Министерства юстиции.
Вишневский ранее пошутил, что Гарри Каспаров (признан иноагентом в России) является чемпионом мира только по шахматам, а не по всему, как он сам думает.