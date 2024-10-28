Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Армения отказалась пересматривать договор о деятельности пограничников России
МИД Армении заявил о сохранении договора с Россией о пограничниках на границе с Ираном и Турцией
Армения не планирует пересматривать договор с Россией о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией, несмотря на прекращение их службы на КПП на иранской границе.
Армянское правительство не планирует пересматривать соглашение с Россией о деятельности российских пограничников на границе с Ираном и Турцией, передает ТАСС. Это решение принято после того, как пограничники прекратили службу на контрольно-пропускном пункте на иранской границе.
В Министерстве иностранных дел Армении подчеркнули: «Договоренность об участии пограничных войск Службы национальной безопасности Армении в охране государственных границ Армения – Иран и Армения – Турция, а также несение службы на КПП на государственной границе Армения – Иран только силами пограничных войск СНБ Республики Армения не предусматривают изменения или пересмотра договора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване, а Армения и Россия согласовали параметры охраны границ с Ираном и Турцией, после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники перестанут нести службу в ереванском международном аэропорту летом 2024 года.