Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Российские пограничники официально покинули аэропорт Звартноц в Ереване
Российские пограничники официально завершили службу в армянском аэропорту Звартноц
Официальная церемония, посвященная завершению службы российских пограничников в аэропорту Звартноц, прошла в Ереване.
В мероприятии приняли участие начальник пограничного управления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, депутаты парламента Армении, представители российского посольства и ветераны пограничной службы. Церемонию открыли гимны России и Армении, передает ТАСС.
«Можно с уверенностью сказать, что вы достойно представляли Россию и Пограничную службу ФСБ. Я благодарю вас за безупречную работу, и Россия по праву гордится вами», – отметил советник-посланник посольства РФ Максим Селезнев.
Роман Голубицкий добавил, что российские пограничники успешно справились с поставленными задачами в аэропорту Звартноц. А Эдгар Унанян отметил, что за 32 года совместной службы опыт и знания, переданные российскими пограничниками, продолжат применяться на благо Армении.
В ходе церемонии ряд пограничников ФСБ России и сотрудников аэропорта были награждены ведомственными медалями, подарками и почетными грамотами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники перестанут нести службу в аэропорту Звартноц летом 2024 года.