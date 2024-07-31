Российские пограничники официально покинули аэропорт Звартноц в Ереване

Российские пограничники официально завершили службу в армянском аэропорту Звартноц

Tекст: Кристина Цыцура

В мероприятии приняли участие начальник пограничного управления ФСБ РФ в Армении Роман Голубицкий, командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян, депутаты парламента Армении, представители российского посольства и ветераны пограничной службы. Церемонию открыли гимны России и Армении, передает ТАСС.

«Можно с уверенностью сказать, что вы достойно представляли Россию и Пограничную службу ФСБ. Я благодарю вас за безупречную работу, и Россия по праву гордится вами», – отметил советник-посланник посольства РФ Максим Селезнев.

Роман Голубицкий добавил, что российские пограничники успешно справились с поставленными задачами в аэропорту Звартноц. А Эдгар Унанян отметил, что за 32 года совместной службы опыт и знания, переданные российскими пограничниками, продолжат применяться на благо Армении.

В ходе церемонии ряд пограничников ФСБ России и сотрудников аэропорта были награждены ведомственными медалями, подарками и почетными грамотами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские пограничники перестанут нести службу в аэропорту Звартноц летом 2024 года.

