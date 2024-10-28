Сенатор из Кентукки погиб после падения в пустой бассейн

CNN: Сенатор из Кентукки Джонни Тернер умер от травм после падения в пустой бассейн

Tекст: Мария Иванова

Тернер скончался от травм, полученных в результате падения в пустой бассейн, когда он косил траву у себя дома, сообщает RT со ссылкой на CNN. Инцидент произошел в прошлом месяце, после падения Тернер был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Врачи боролись за его жизнь, но сенатор, несмотря на усилия медиков, умер спустя месяц после происшествия. Джонни Тернеру было 76 лет. Его уход стал шоком и для его коллег, и для жителей штата, которых он представлял.

Также ранее стало известно о смерти Филипа Зимбардо в возрасте 91 года, известного американского психолога и автора Стэнфордского тюремного эксперимента. Зимбардо скончался в своем доме в Сан-Франциско.

Напомним, в 2020 году в России произошла трагическая история, связанная с бассейном. На вечеринке блогерши Екатерины Диденко один из гостей, предположительно, бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте.