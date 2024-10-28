  • Новость часаРоссийские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами
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    Финский нацизм выбрал русских в качестве главной цели
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    28 октября 2024, 08:25 • Новости дня

    Сенатор из Кентукки погиб после падения в пустой бассейн

    CNN: Сенатор из Кентукки Джонни Тернер умер от травм после падения в пустой бассейн

    Tекст: Мария Иванова

    Сенатор из штата Кентукки Джонни Тернер скончался в возрасте 76 лет в больнице спустя месяц после падения в пустой бассейн, когда косил траву на своем участке.

    Тернер скончался от травм, полученных в результате падения в пустой бассейн, когда он косил траву у себя дома, сообщает RT со ссылкой на CNN. Инцидент произошел в прошлом месяце, после падения Тернер был доставлен в больницу с серьезными травмами.

    Врачи боролись за его жизнь, но сенатор, несмотря на усилия медиков, умер спустя месяц после происшествия. Джонни Тернеру было 76 лет. Его уход стал шоком и для его коллег, и для жителей штата, которых он представлял.

    Также ранее стало известно о смерти Филипа Зимбардо в возрасте 91 года, известного американского психолога и автора Стэнфордского тюремного эксперимента. Зимбардо скончался в своем доме в Сан-Франциско.

    Напомним, в 2020 году в России произошла трагическая история, связанная с бассейном. На вечеринке блогерши Екатерины Диденко один из гостей, предположительно, бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте.

    27 октября 2024, 11:04 • Новости дня
    Заместителя британского посла в Москве госпитализировали

    Заместителя посла Британии в России Томаса Додда госпитализировали в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании Томаса Додда из-за компрессионного стеноза чревного ствола, его состояние стабильное.

    Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда госпитализировали в Москве, сообщает «Лента.RU». По данным источника, Додд почувствовал недомогание рано утром, после чего был доставлен в больницу. Врачи подозревают у него компрессионный стеноз чревного ствола. Это заболевание отрицательно влияет на снабжение кровью органов пищеварения.

    В настоящее время дипломат находится на обследовании, и его состояние оценивается как стабильное. Представители больницы заверили, что здоровью и жизни Томаса Додда ничего не угрожает. Дополнительные подробности о его состоянии и лечении пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

    Коментарии (28)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

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    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

    В материалах дела указано, что вместе с Колпак был задержан и ее предполагаемый сообщник, передает ТАСС. Перовский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпак запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать свое жилье. В суде она не возражала против этой меры.

    Мария Колпак, героиня многих публикаций о работе в полиции, пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году после окончания автошколы. Позже она перевелась в ДПС, где работала до недавнего времени.

    Ранее инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя. В прошлом году главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси.

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    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    27 октября 2024, 21:29 • Новости дня
    В России решили построить способный нести до 20 крылатых ракет «Калибр» корабль

    Корабль проекта «Сарсар» в России оснастят 20 ракетами «Калибр»

    Tекст: Ольга Иванова

    В России планируется построить корабль проекта «Сарсар», который сможет нести до 20 крылатых ракет «Калибр», с обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов в программе »Военная приемка« на телеканале «Звезда».

    «Это только еще модель, наработки, а уже в нем заложены интересные вещи. В нем уже заложен элемент увеличения количества «Калибров». Если до этого [было] 8 «Калибров», то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 «Калибров», – отметил Мистахов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что корабль будет оснащен обновленными системами ПВО и артиллерийскими орудиями, что значительно повысит его боевые возможности. Общая водоизмещение судна составит 1,5 тыс. тонн. Ожидается, что новый корабль существенно расширит возможности ВМФ России в области обеспечения национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года.

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    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    27 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Крыму определен самый сильный человек России

    Омский богатырь Скосырский стал сильнейшим человеком России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Богатырь из Омска Дмитрий Скосырский одержал победу во всероссийском турнире в Евпатории и стал «Сильнейшим человеком России 2024 года», сообщили в Международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

    В соревнованиях участвовали одиннадцать атлетов из различных регионов России, включая Омск, Липецкую область, Крым и другие, передает РИА «Новости». Участники состязались в четырех упражнениях и эстафете. Среди них: подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой, перенос коромысла весом 400 кг и «чемоданов» по 150 кг, буксировка автокрана весом 22 тонны.

    Президент Международного богатырского движения Михаил Паллер отметил особую борьбу между Скосырским и Александром Клоковым в финале. Они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

    Кроме того, в рамках турнира крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев установили рекорд по буксировке узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Рекорд внесли в Реестр рекордов богатырского движения и Книгу рекордов России.

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    27 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов, но не смогла получить конституционное большинство, что дало повод европейской пропаганде назвать победу партии власти в Грузии «неубедительной».

    Центральная избирательная комиссия Грузии огласила предварительные результаты парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Несмотря на это, она не смогла завоевать конституционное большинство, к которому стремилась, сообщает немецкая Deutsche Welle, называя победу «Грузинской мечты» неубедительной.

    Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил победу после экзит-полов, которые обещали партии 56,1% голосов. Однако объявленные ЦИК результаты оказались ниже ожиданий. Это вызвало недовольство, поскольку в прошлые годы партия занимала больше мест в парламенте.

    Оппозиция, в свою очередь, не признала результаты и объявила о планах на протесты. Лидер «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» провела конституционный переворот, а ЦИК выполнил приказ партии власти. Оппозиционные силы решили не участвовать в новом парламенте.

    Явка на выборах составила 58,94%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Выборы сопровождались протестами и обвинениями в фальсификациях. В некоторых районах были зафиксированы попытки вброса бюллетеней. ЦИК Грузии аннулировал результаты на одном из участков.

    По данным ЦИК, правящая партия получила поддержку в регионах, в то время как в столице жители голосовали за оппозицию. В параллельных экзит-полах американских социологических служб оппозиция получила большинство голосов. Тем не менее, окончательные результаты показали преимущество «Грузинской мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах 26 октября набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года. ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

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    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

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