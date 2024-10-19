Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.0 комментариев
Умер автор «Стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо
Автор «Стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо скончался на 92-м году жизни в США
Филип Зимбардо, известный социальный психолог и создатель знаменитого «Стэнфордского тюремного эксперимента», умер в возрасте 91 года в Сан-Франциско, сообщила пресс-служба Стэнфордского университета.
Филип Зимбардо, известный американский психолог, скончался на 92-м году жизни, сообщает РИА «Новости». Пресс-служба Стэнфордского университета подтвердила, что он умер 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Зимбардо был известен благодаря своему «Стэнфордскому тюремному эксперименту», который стал важной вехой в изучении социальной психологии.
Эксперимент, проведенный в 1971 году, был нацелен на изучение влияния ограниченной свободы и социальных ролей на поведение человека. В ходе эксперимента добровольцы были разделены на «охранников» и «заключенных», и воссозданная тюремная среда позволила исследовать поведенческие изменения. Результаты показали, что многие «охранники» проявили садистские наклонности, а «заключенные» испытали глубокие моральные травмы.
Из-за этических проблем эксперимент был завершен раньше запланированного срока. Несмотря на критику, «Стэнфордский тюремный эксперимент» оказал большое влияние на психологию и понимание человеческой природы. Филип Зимбардо оставил яркий след в науке, продолжая влиять на будущие исследования и дискуссии о природе человеческого поведения.
Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и до сих пор присутствуют здесь, а также подчеркнул, что эксперты работают над реверсивным проектированием НЛО, которые потерпели крушение.