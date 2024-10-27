Путин объявил о заинтересованности в развитии сотрудничества с Китаем в киноиндустрии

Путин сообщил о планах развивать совместное кинопроизводство с Китаем

Президент России добавил, что в КНР действуют жесткие квоты на показ иностранных фильмов, всего 34 кинокартины в год, сообщает РИА «Новости».

«Наши деятели искусства могут сделать гораздо больше. Это просто и интересная, и полезная, и выгодная работа для наших кинематографистов», – сказал Путин.

Президент России также упомянул, что сотрудничество в области кинематографа является инициативой председателя КНР Си Цзиньпина.

«Председатель КНР в ходе вечерних мероприятий предложил, это его инициатива, чтобы наши кинематографисты поплотнее работали друг с другом», – указал президент.

Он добавил, что «у нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории, много таких вещей, о которых бы с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория узнала бы, но мало кто знает об этих событиях».

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что на полях саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили подготовить меморандум о развитии совместного кинопроизводства.

Кроме того, сообщалось, что перед началом саммита в формате «аутрич» президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин воспользовались возможностью пообщаться, обсуждая актуальные вопросы международной политики.

