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Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта России
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что он является неотъемлемой составляющей транспортной системы страны, а также играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы нашей страны, играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей. И потому государство уделяет особое внимание модернизации отрасли, совершенствованию её инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Путинотметил, что в рамках нацпроектов и программ продолжается масштабное обновление общественного транспорта, внедряются современные технологии и технические идеи, отвечающие передовым стандартам безопасности и экологичности, повышается уровень и доступность предоставляемых услуг. Кроме того, он подчеркнул, что создаются условия для притока в автотранспортный комплекс молодых квалифицированных кадров.
«Уверен, что компетентность, ответственное отношение к делу, опора на трудовые традиции и опыт предшественников, ветеранов отрасли позволят вам и впредь достойно решать поставленные задачи. Желаю успехов и всего наилучшего», - добавляется в поздравлении.