Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

Tекст: Антон Антонов

«Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.