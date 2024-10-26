Украинским военным выдали памятки с корейскими фразами для общения с военными КНДР

Tекст: Мария Иванова

На Украине начали распространять памятки с фразами на корейском языке для использования в общении с предполагаемыми северокорейскими военнослужащими, которые, как утверждается, могут прибыть в зону конфликта для поддержки России, сообщает «Аргументы и факты».

Издание «Военкоры Русской Весны» опубликовало фотографии этих методичек, содержащих базовые команды и вопросы, переведенные на корейский язык.

Это включает команды вроде «Брось оружие!», «Назови свое подразделение», «Ты ранен?», «Какие позывные тебе известны?» и «Не ври мне!». Эти фразы разработаны для потенциального взаимодействия с солдатами из Северной Кореи. Украинские источники предполагают, что северокорейские военнослужащие могут быть привлечены к участию в конфликте на стороне российских вооруженных сил.

Сообщения о возможном прибытии северокорейских войск на Украину широко обсуждаются в украинских СМИ и соцсетях. Эта информация вызывает серьезное внимание и беспокойство у общественности, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии в России «грязными маневрами».

Заключенный на этой неделе договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, между тем, подчеркнул, что отправка военных КНДР в Россию, если бы она произошла, была бы правомерной и соответствующей международному праву.