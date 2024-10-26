  • Новость часаИзраиль подтвердил удары по Ирану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию
    США решили развернуть оружие против спутников России и Китая
    Минюст предложил выплачивать алименты детям до 23 лет
    Биотехнолог назвал быстрые способы вылечить простуду
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции
    Песков: Кремль перестал считать WSJ и другие американские СМИ авторитетными
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    12 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    8 комментариев
    26 октября 2024, 02:47 • Новости дня

    Система ПВО сработала в Дамаске

    Система ПВО сработала в Дамаске
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над столицей Сирии произошли взрывы, сообщило агентство SANA.

    Работает ПВО, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Напомним, информационные агентства сообщили, что Израиль нанес удар по Ирану.

    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

    Коментарии (27)
    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Коментарии (0)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 09:25 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетами по военной базе Глилот под Тель-Авивом

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало базу Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, передает РИА «Новости». Атака произошла в пригороде Тель-Авива. Как заявила пресс-служба движения, использовались высокоточные ракеты. В заявлении также отмечается, что удар был нанесен по базе, принадлежащей военной разведке 8200.

    Кроме того, «Хезболла» сообщила о ночном ракетном ударе по месту скопления израильских военных в поселении Мискафан, которое находится на ливано-израильской границе. Этот удар также был направлен на живую силу армии Израиля, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.

    Эти атаки следуют за недавними обострениями в отношениях между Израилем и Ливаном, где «Хезболла» активно действует, поддерживаемая Ираном. Ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, что вызывает беспокойство международного сообщества.

    Накануне израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации. А ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Обстановка в регионе Ближнего Востока деградирует, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    «С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот, деградирует», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тыс. человек, спровоцировали обострение в Ливане и в других частях Ближнего Востока.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств. Также он на саммите БРИКС в Казани поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Франческа Альбанезе обвинила Израиль в смертном приговоре журналистам Al Jazeera

    Спецдокладчик ООН назвала обвинения журналистов Al Jazeera Израилем смертным приговором

    Tекст: Денис Тельманов

    Франческа Альбанезе, спецдокладчик ООН, заявила, что обвинения в терроризме против журналистов Al Jazeera могут быть смертным приговором и требуют защиты.

    Как передает ТАСС, спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе заявила о недопустимости обвинений в терроризме против журналистов катарского телеканала Al Jazeera. Она подчеркнула, что такие обвинения звучат как смертный приговор, и призвала защитить этих журналистов любой ценой.

    Альбанезе отметила, что шестеро палестинцев, которых обвинили в терроризме, являются журналистами, пережившими израильские атаки в Газе. Она также напомнила, что с начала обострения израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 130 журналистов.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила этих шестерых журналистов в работе на палестинские радикальные организации ХАМАС и «Исламский джихад». ЦАХАЛ утверждает, что имеет доказательства связи Al Jazeera с террористами, включая списки личного состава, справочники и документы о зарплатах.

    Ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинских боевиков из ХАМАС на израильскую территорию 7 октября прошлого года. Это сопровождалось убийствами и захватом заложников, после чего Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные задержали 108 палестинских журналистов в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, 58 из которых остаются в заключении с 7 октября прошлого года.

    Сотрудник новостного бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта добрался до разрушенного офиса телеканала в секторе Газа, который израильские военные использовали как штаб для операций обстрела больницы «Аль-Шифа», устроив погром перед уходом.

    Кроме того, правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «провокационным».

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    ООН: Сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты

    ООН: Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.

    Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.

    Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.

    Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.

    Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.

    На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    Остин обсудил военные действия в Ливане с Галантом

    Пентагон сообщил о беседе Остина и Галанта по ситуации в Газе и Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, обсудив израильские операции в Ливане и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

    Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы обсуждались операции израильских сил в Ливане и критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

    Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер сообщил, что Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля на севере Газы, подтвердив при этом поддержку США в вопросах обороны Израиля.

    В качестве примера поддержки Пентагон упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.

    Остин также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе.

    Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

    Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам, акцентировав важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, что привело к гибели более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Кроме того, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС заявил, что западный подход к международным конфликтам способствует их обострению.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    Путин призвал к прекращению кровопролития в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на прекращении кровопролития в секторе Газа и готова способствовать решению ближневосточного конфликта, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Путин подчеркнул, что позиция России в этом вопросе носит последовательный и неконъюнктурный характер, передает ТАСС. «Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность», – сказал российский лидер.

    На встрече с Аббасом Путин также отметил, что Россия будет делать все возможное для содействия мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. «Конечно, будем делать все, что от нас зависит, чтобы ситуацию вывести на такой путь решения всех стоящих на этом направлении проблем», – сказал он.

    Ранее Путин выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе, подчеркнув, что она вызывает боль в сердце у большинства людей на планете. На заседании «БРИКС плюс» он сообщил, что в секторе Газа погибло более 40 тыс. человек, большинство из которых составляют мирные жители. Путин также подчеркнул, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и отметил важность реализации формулы двух государств.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 08:18 • Новости дня
    Дотком предупредил Израиль о рисках возлагать надежды на помощь США

    Дотком предупредил Израиль о рисках возлагать надежды на помощь США в ближневосточном конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega бизнесмен Ким Дотком в своей соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России) призвал Израиль не питать надежд на помощь США в конфликте на Ближнем Востоке и найти мирное решение, чтобы избежать катастрофы, подобной украинской.

    По его словам, Израиль рассчитывает на участие США в войне против Ирана, однако это может привести к опасной ситуации, если Россия и Китай вмешаются, передает РИА «Новости».

    Предприниматель считает, что такая эскалация может вынудить США отступить, иначе риск ядерной войны станет реальным.

    «Что может армия США в борьбе с Ираном, Россией и Китаем? Ничего. Самоуничтожение – единственный возможный исход. Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину», – отметил Дотком.

    Он также выразил опасения, что продолжение агрессивных действий Израиля на Ближнем Востоке может усилить ненависть к евреям во всем мире, с которой будет сложно справиться.

    Ранее власти Ирана ранее заявляли, что обладают секретным оружием, превосходящим по мощности ядерное. До этого Тегеран грозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территории будут использованы для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис отмечала, что Иран является основным противником Америки.

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ХАМАС активизировал дипломатические усилия для прекращения огня в Газе

    ХАМАС активизировал контакты с Россией, Турцией и Катаром для мира в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС усиливает дипломатические усилия, включая визиты в Россию, Турцию и Катар, для прекращения израильских военных действий в секторе Газа, с акцентом на северные регионы анклава.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале движения, организация стремится остановить израильские военные действия, сосредоточив внимание на северной части палестинского анклава. Для достижения этой цели ХАМАС активно взаимодействует с различными странами, включая Россию, Турцию, Катар, Египет и Иран, а также сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, передает ТАСС.

    В то же время ХАМАС признает, что они интенсифицируют контакты с лидерами и официальными представителями нескольких других стран, однако подробности этих контактов пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС решил отложить назначение преемника Синвара до проведения внутренних выборов в 2025 году, а также назвал условия освобождения заложников.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке на саммите БРИКС

    Путин обсудил кризис на Ближнем Востоке с лидерами БРИКС и президентом Египта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке, обсуждая его с лидерами стран-участниц, а также в кулуарах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС уделил особое внимание обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС. На заседании в расширенном составе Путин выразил благодарность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за подробное освещение вопросов, касающихся этого региона. Встреча позволила участникам саммита обсудить ключевые аспекты кризиса на Ближнем Востоке, что подчеркивает важность этой темы в международной повестке.

    Помимо общего заседания, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу, где также затронули текущее состояние дел на Ближнем Востоке. Президент Египта предоставил российскому коллеге детальный отчет о ситуации, что, по словам Путина, обогатило понимание происходящих там процессов. Эти обсуждения свидетельствуют о стремлении государств-участников БРИКС находить решения для стабилизации ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Коментарии (0)
    25 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Израильские авиаудары по Северной Газе убили десятки палестинцев

    Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в Джабалии, погибли десятки палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС Израиля нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что на севере Газы, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, сообщает агентство WAFA.

    По данным палестинского агентства WAFA, ВВС Израиля в четверг вечером нанесли авиаудары по жилым кварталам лагеря беженцев Джабалия, находящегося на севере сектора Газа. Сообщается о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены. Раздельная статистика погибших и раненых пока не опубликована.

    Агентство также отмечает, что израильские военные затрудняют работу медицинских и спасательных бригад, препятствуя их доступу к месту происшествия. Это осложняет оказание своевременной помощи пострадавшим и эвакуацию раненых.

    Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной с октября 2023 года. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли 42,8 тыс. палестинцев, а 100,5 тыс. получили ранения.

    Обострение конфликта произошло после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив жителей приграничных поселений и захватив заложников. Эти действия привели к началу израильской операции в Газе с целью ликвидации структур ХАМАС и освобождения плененных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек.

    Армия обороны Израиля также подорвала верхние этажи жилых домов в лагере Эль-Бурейдж и обстреляла другие лагеря беженцев.

    В результате удара израильской ракеты по грузовику агентства БАПОР в городе Дейр-аль-Балах погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Президент Ирана назвал Путина другом

    Президент Ирана назвал Путина другом и похвалил саммит БРИКС в Казани

    Президент Ирана назвал Путина другом
    @ Анатолий Медведь/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС, который проходит в Казани, сообщает РИА «Новости».

    «Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани», – сказал Пезешкиан.

    Это первое участие Ирана в саммите в качестве постоянного члена БРИКС.

    Встреча глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС, созданная в 2006 году, включает в себя Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия занимает пост председателя с 1 января, организовав более 200 мероприятий в рамках своего председательства.

    Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Важность мероприятия подчеркивается участием новых стран и стремлением России к усилению сотрудничества и диалога среди членов объединения.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита подчеркнул, что односторонние санкции угрожают международному миру, и призвал БРИКС разработать недискриминационные принципы сотрудничества. В рамках БРИКС необходимо наладить сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть от Запада, добавил он.


    Коментарии (0)
    Главное
    В Грузии предсказали открытие «второго фронта» против РФ в случае победы оппозиции
    Захарова раскрыла характер договора между Россией и КНДР
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ
    ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник Hawk
    Штраф за неоплату проезда по платным дорогам предложено повысить в шесть раз
    СМИ: В Российском военно-историческом архиве обнаружена пропажа указа Петра II
    Глава региона предложил ограничить продажу алкоголя двумя часами в сутки

    Как Россия делает бессильной финансовую разведку США

    Радикальный пересмотр политики по отношению к филиалам иностранных банков произошел в России. Почему в свое время они были категорически запрещены, как изменили ситуацию в банковской сфере западные санкции и каким образом новый закон поможет России и ее партнерам из стран Глобального Юга скрывать взаиморасчеты от финансовой разведки Минфина США? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа поддержала «наступательную украинизацию»

    Украина переходит к «наступательной украинизации», заявляет человек, которому поручено защищать в стране государственный язык. И тем самым, судя по его словам – способствовать истреблению русского. Как будет выглядеть «наступательная украинизация» и почему крайне показательным является само то место, где была высказана эта угроза? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............