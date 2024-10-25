Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
На Чукотке объяснили отправку беременных рожать за сотни километров
Власти Чукотки объяснили отправку беременных рожать за сотни километров
Родильное отделение в городе Билибино на Чукотке не закрыто, однако беременным женщинам с высокой степенью риска рекомендовано рожать в многопрофильных больницах, сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.
Чукотский департамент здравоохранения выпустил приказ, согласно которому всех беременных из Билибино следует отправлять на роды в Анадырь, расположенный в 1051 км. Меру назвали вынужденной из-за отстутствия в роддоме Билибино неонатолога, передает РБК.
Союз «Родительская палата» направил обращение президенту России Владимиру Путину, выразив обеспокоенность опасностями, связанными с перелетами в суровом климате Чукотки. Представители организации отметили, что беременным приходится ехать в Анадырь за несколько недель до родов, иногда в сопровождении старших детей.
В правительстве Чукотки подчеркнули, что родильное отделение в Билибино не закрывается и будет работать для экстренных случаев. Однако для более сложных случаев рекомендуют специализированные перинатальные центры, где врачи обладают более высокой квалификацией благодаря большому потоку пациентов.
Все транспортные расходы беременных при направлении в другие больницы покрываются полностью, добавили в администрации. При необходимости, за женщинами предоставляется медицинское сопровождение.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается тяжелой, но это не означает, что молодые семьи не верят в будущее.
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и укрепление семейных ценностей в стране.