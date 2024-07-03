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Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографии в стране
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и укрепление семейных ценностей в стране.
Президент поздравил организаторов, участников и гостей концерта в Кремлевском дворце с наступающим Днем семьи, любви и верности, передает ТАСС.
«Всегда, во все времена семья была и остается надежной опорой для каждого человека. Именно дома, в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что в регионах России пройдут разнообразные выставки и экскурсии, мастер-классы и другие интересные мероприятия, посвященные празднику.
Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев и обеспечение достойного качества жизни российских семей приоритетной общенациональной задачей.
Напомним, 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. С 2022 года праздник имеет официальный статус.