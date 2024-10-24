Чернышенко: Саммит БРИКС стал успехом Путина

Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС

Политолог Гаспарян: Россияне не стали помогать ищущему негатив на саммите БРИКС телеканалу «Дождь»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ну это же совершенно очевидно, что любой нормальный человек, прочитав исходное сообщение телеканала «Дождь», захотел бы над ними остро и не всегда политкорректно пошутить. Тут просто видна здоровая реакция российских пользователей», – отметил Армен Гаспарян, политолог, телерадиоведущий.

«Я, честно говоря, вообще не понимаю запроса журналистов «Дождя». В Казани куча камер на улицах, около главных городских и республиканских объектов всегда много людей, с саммита ведутся многочасовые прямые трансляции. Что вы там хотите пикантного получить?» – недоумевает собеседник.

«Или вам нужен готовый сюжет, как по улицам ездит черный воронок с Берией, в который кидают немногих оставшихся в живых? Ну если так – то вы такие «сюжеты» и получили от благодарной аудитории. Пользуйтесь, как говорится», – сыронизировал Гаспарян.

«Кстати, просьба журналистов «Дождя» говорит еще и о том, что у них нет даже людей, которые их поддерживают в Казани. В миллионной столице Татарстана не нашлось ни одного несчастного, которого можно было бы напрямую попросить: «Выйди, сфоткай какой-нибудь подвал, мы напишем, что тебя держат в застенках», – пояснил спикер.

«В общем, у «Дождя» все вышло точно, как писал великий русский классик Михаил Булгаков в «Днях Турбиных»: «Балаган получился, оттого и тон балаганный», – добавил политолог.

Ранее телеканал «Дождь» разместил в соцсетях пост, в котором написал: «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС». Пользователям предлагалось сообщать, если они «столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия».

Россияне в шутливой форме откликнулись на этот клич. «У нас дома двое автоматчиков. Заставляют готовить карри и китайскую лапшу вместо эчпочмаков. Помогите!» – пишет один из пользователей.

«Ко мне в дом ворвались омоновцы, заставили сидеть в кладовке чтобы не появляться в центре. Дать гривны не прокатило», – добавляет другой автор.

«Мою корги Иоланду забрали военные, говорящие не по-русски! Как только вышли из подъезда. Восточной внешности. Хорошо, что не отправил свою 13-летнюю дочь-трансгендера выгуливать собаку», – иронизируют в Сети.

«Меня зовут Олаф Ш. У нас с Джастином Т. есть традиция: мы участвуем во всех мероприятиях по всему миру. Узнали, что в Казани проходит некий слет. И что же, в Шереметьево нас не пропустили. Говорят: «Вы неоднократно имели сношение с Владимиром З., оплачивали его услуги в иностранной валюте, фотографировались с ним. Значит, вам въезд в Россию запрещен». Не понимаю, при чем тут Россия, мы же хотели в Казань? Мы теперь что, не самые крутые, что ли? Пожалуйста, очень анонимно», – добавляет еще один автор.

Напомним, на саммит БРИКС, проходящий в Казани 22–24 октября, приехали делегации из трех десятков стран. Россия приняла у себя крупнейший с начала 2022 года международный форум, опровергнув тем самым утверждения западных политиков об изоляции Москвы на мировой арене.

