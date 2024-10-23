Египет поддержал расчеты в нацвалютах в БРИКС

Президент Египта заявил о важности расчетов в нацвалютах и совместных проектах в БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, ас-Сиси отметил, что Египет считает это направление крайне важным для дальнейшего сотрудничества. Он подчеркнул, что расчеты в национальных валютах помогут усилить взаимодействие между странами-участницами, сообщает ТАСС.

Ас-Сиси также указал на необходимость создания совместных проектов с другими странами БРИКС в различных отраслях. В частности, речь идет о промышленности, цифровизации, возобновляемой энергетике и сельском хозяйстве. Эти инициативы, по мнению египетского лидера, способны значительно укрепить экономические связи между государствами, входящими в группу.

Выступление ас-Сиси транслировала его канцелярия, что подчеркивает открытость и важность обсуждаемых вопросов для Египта. Президент выразил надежду на активное участие всех стран БРИКС в реализации намеченных планов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании для строительства зернового терминала в Египте. Глава Минпромторга России отметил, что новый зерновой терминал в Египте будет способствовать увеличению экспорта российского зерна в африканские страны.

