Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Египет поддержал расчеты в нацвалютах в БРИКС
Президент Египта заявил о важности расчетов в нацвалютах и совместных проектах в БРИКС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул значимость расчетов в национальных валютах и развития совместных проектов в БРИКС на саммите в Казани.
Выступая на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани, ас-Сиси отметил, что Египет считает это направление крайне важным для дальнейшего сотрудничества. Он подчеркнул, что расчеты в национальных валютах помогут усилить взаимодействие между странами-участницами, сообщает ТАСС.
Ас-Сиси также указал на необходимость создания совместных проектов с другими странами БРИКС в различных отраслях. В частности, речь идет о промышленности, цифровизации, возобновляемой энергетике и сельском хозяйстве. Эти инициативы, по мнению египетского лидера, способны значительно укрепить экономические связи между государствами, входящими в группу.
Выступление ас-Сиси транслировала его канцелярия, что подчеркивает открытость и важность обсуждаемых вопросов для Египта. Президент выразил надежду на активное участие всех стран БРИКС в реализации намеченных планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании для строительства зернового терминала в Египте. Глава Минпромторга России отметил, что новый зерновой терминал в Египте будет способствовать увеличению экспорта российского зерна в африканские страны.