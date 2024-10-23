Старовойт сообщил о планах по созданию логистических хабов БРИКС в Египте

Tекст: Валерия Городецкая

«Есть, обсуждаются такие площадки. И российский бизнес в том числе в этом заинтересован, поэтому мы рассматриваем каждый проект конкретно», – заявил Старовойт, комментируя возможность создания таких хабов, передает ТАСС.

Министр добавил, что уже идет обсуждение проекта создания логистического хаба и зернового терминала в Египте. Он отметил, что накануне глава государства обсуждал этот вопрос, и подчеркнул, что поставки в Египет растут с каждым годом. Россия является ключевым поставщиком пшеницы в эту дружественную страну, что делает создание хаба актуальным.

Также на площадке БРИКС рассматривается возможность возобновления авиасообщения с Бразилией. Старовойт подчеркнул, что все участники саммита заинтересованы в расширении транспортных перевозок, включая авиационное сообщение, железнодорожное и морские перевозки. Министр отметил, что пассажиропоток и грузооборот практически по всем направлениям растут, что подчеркивает взаимную заинтересованность стран в развитии транспортных связей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока, также он подчеркнул важность сотрудничества стран БРИКС в управлении городским хозяйством и инфраструктурой. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы.