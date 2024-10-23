Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
ВС России нанесли крупный удар по ВСУ в Сумской области
Группировка войск «Север» нанесла значительные потери ВСУ на Курском направлении
Группировка войск «Север» продолжила наступление на Украине, нанеся значительные потери ВСУ в Сумской области, где были уничтожены три танка и БМП Bradley, а также свыше 280 военнослужащих противника.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия против ВСУ. В ходе операций были поражены формирования 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах таких населенных пунктов, как Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово, отмечается в Telegram-канале Минобороны России..
В сообщении также говорится, что подразделения «Севера» успешно отразили две контратаки противника в направлении Плехово и Покровского и пресекли три попытки контратак в направлении Зеленого Шляха. Потери ВСУ составили до 40 человек убитыми и ранеными, был уничтожен танк и три боевые машины пехоты, включая БМП Bradley американского производства. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Удары армейской авиации и артиллерии нанесли значительные повреждения скоплениям живой силы и техники ряда механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты в нескольких населенных пунктах.
За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая три танка и одну БМП Bradley, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
Всего за период боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 тыс. военнослужащих и сотни единиц различной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, из-за чего у ВСУ не получилось провести ротацию подразделений. Также сообщалось, что украинские боевики при обстреле российских военных в Курской области использовали начиненные хлором снаряды, как об этом информировали Telegram-каналы.