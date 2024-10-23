Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
ВАРМСУ поддержала новые регионы России
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления поддержала новые регионы России
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) активно поддерживает новые регионы России, включая Донбасс и Новороссию, помогая им интегрироваться в систему местного самоуправления, сообщила сопредседатель ВАРМСУ и глава Мелитополя Галина Данильченко.
По ее словам, ассоциация объединяет 89 регионов России и поддерживает 4,5 млн муниципальных работников, передает ФедералПресс.
Новые регионы, такие как Донбасс и Новороссия, стали частью этой организации, получая необходимую поддержку для решения специфических задач и внедрения лучших практик из других регионов.
Данильченко подчеркнула, что ВАРМСУ играет ключевую роль в разработке законопроекта, направленного на переход к одноуровневой системе власти и перераспределение полномочий между региональными и муниципальными уровнями. Все регионы участвуют в обсуждении этого законопроекта, чтобы учесть местные особенности.
Ассоциация уделяет особое внимание цифровизации и поддержке женщин в муниципальной службе. Данильченко отметила, что из 4,5 млн работников сектора, 3,5 млн составляют женщины, и ВАРМСУ стремится создать условия для их профессионального роста.
ВАРМСУ также активно поддерживает военнослужащих и их семьи. Более 3 тыс. муниципальных служащих стали добровольцами в специальной военной операции, а волонтеры собирают гуманитарные грузы и оказывают помощь семьям бойцов.
Муниципальные служащие новых регионов проходят обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Программы, такие как «Школа мэров» и «Команда Донбасса и Новороссии», помогают сотрудникам адаптироваться и применять лучшие практики.
В ближайшем будущем ВАРМСУ планирует провести седьмой съезд, на котором будут подведены итоги года и определена стратегия развития на 2025 год. В работе примут участие все регионы, включая Донбасс и Новороссию.